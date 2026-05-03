Uma explosão numa casa no bairro de Frenchay, em Bristol, no Reino Unido, mobilizou os serviços de emergência na manhã deste domingo e causou a morte de dois adultos. O alerta foi dado por volta das 06h30 na Sterncourt Road, levando as autoridades de Avon e Somerset a declarar um “incidente de grande escala” para coordenar as operações de socorro e perícia, segundo a imprensa local.

Apesar de a causa da detonação ser considerada “suspeita”, as autoridades descartaram qualquer ligação a atos de terrorismo e esclareceram que não existem outros envolvidos em fuga. “As nossas investigações estão numa fase inicial mas, neste momento, não procuramos mais ninguém relacionado com este incidente”, sublinhou a polícia.

Como medida de precaução, foi estabelecido um cordão de isolamento e os moradores das casas vizinhas tiveram de ser retirados e encaminhados para um centro de acolhimento temporário. Apesar do impacto, não foram registados danos significativos nos imóveis adjacentes.

A investigação estende-se agora também ao bairro de Speedwell, onde a polícia realiza diligências numa propriedade que terá ligação direta com a casa onde ocorreu a explosão. As autoridades reiteraram que o perímetro de segurança serve apenas para garantir a proteção do público enquanto os peritos trabalham no local.

We can confirm sadly two people have died in an explosion at a property in Sterncourt Road this morning. Their families have been updated. Please see the statement below for full details. An accessible version of the statement is available to read here: https://t.co/ghXRTF0Mc1 pic.twitter.com/KeYJKpfz7q — Avon and Somerset Police (@ASPolice) May 3, 2026

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