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O Reino Unido e a Comissão Europeia chegaram esta segunda-feira a acordo sobre a participação britânica no empréstimo de 90 mil milhões de euros da União Europeia (UE) à Ucrânia, decisão classificada como um “importante passo”.

“Refletimos sobre o plano do Reino Unido de participar no empréstimo de 90 mil milhões de euros da UE à Ucrânia e concordámos que isso constituiria um importante passo em frente nas relações industriais de defesa entre a UE e o Reino Unido”, referiram o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa declaração conjunta divulgada esta segunda-feira.

A declaração surge após uma reunião entre ambos à margem da cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), que decorre na capital da Arménia, em Erevan. “Na cimeira da Comunidade Política Europeia, realizada hoje na Arménia, reunimo-nos para debater o nosso compromisso comum de melhorar as relações entre a UE e o Reino Unido, com vista a beneficiar os consumidores, as empresas e a segurança coletiva europeia”, indicaram Starmer e Von der Leyen na mesma mensagem conjunta.

Os dois responsáveis sublinharam ainda, na posição comum, o “apoio inabalável ao povo ucraniano”, destacando a sua “resiliência e coragem nas últimas semanas e meses”. No domingo à noite, o Governo britânico já tinha antecipado a formalização deste acordo.

Num comunicado, citado pelas agências internacionais, o executivo britânico referiu então que uma eventual participação no programa europeu não só aumentaria o apoio financeiro à Ucrânia, como também abriria oportunidades para a indústria de defesa britânica em futuros contratos relacionados com o fornecimento de equipamento militar. “Quando o Reino Unido e a União Europeia trabalham em conjunto, todos beneficiam“, divulgou no domingo o gabinete Starmer, antecipando um excerto do discurso do primeiro-ministro britânico em Erevan.

A capital da Arménia, Erevan, recebe esta segunda-feira uma cimeira da CPE para debater a estabilidade do continente europeu face às tensões geopolíticas mundiais sob o lema “Construir o futuro: unidade e estabilidade na Europa”.

Da lista oficial de participantes, que são mais de 40, constam 14 dos 27 chefes de Estado e de Governo da UE, incluindo o Presidente francês, Emmanuel Macron, que impulsionou a criação da CPE. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, não participa por motivos de agenda.

A cimeira será, ainda assim, dominada pelo contexto internacional, dado que a UE quer manifestar o seu apoio contínuo à Ucrânia face à invasão russa. As implicações do conflito no Médio Oriente, sobretudo ao nível energético, também estarão em destaque. A Comunidade Política Europeia é uma plataforma de diálogo e cooperação que junta países da UE e vários Estados vizinhos do continente, criada em 2022, em contexto de invasão russa da Ucrânia.