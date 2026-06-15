Governo português saúda acordo entre Teerão e EUA

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O Governo português saudou esta segunda-feira o acordo alcançado pelos Estados Unidos e o Irão, esperando que possa ser o ponto de partida para uma paz duradoura para a região e o mundo.

Na mensagem publicada na rede social Facebook, o Ministério dos Negócios Estrangeiros “agradece a incansável mediação do Paquistão e os importantes contributos do Catar, da Arábia Saudita e da Turquia.”