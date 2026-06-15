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Governo português saúda acordo entre Teerão e EUA

Acordo anunciado no domingo pelos EUA deverá ser assinado na sexta-feira, na Suíça. Trump promete levantar o bloqueio marítimo ao Irão, se Teerão reabrir o Estreito de Ormuz.

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Na mensagem publicada na rede social Facebook, o Ministério dos Negócios Estrangeiros "agradece a incansável mediação do Paquistão e os importantes contributos do Catar, da Arábia Saudita e da Turquia

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Na mensagem publicada na rede social Facebook, o Ministério dos Negócios Estrangeiros "agradece a incansável mediação do Paquistão e os importantes contributos do Catar, da Arábia Saudita e da Turquia

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

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O Governo português saudou esta segunda-feira o acordo alcançado pelos Estados Unidos e o Irão, esperando que possa ser o ponto de partida para uma paz duradoura para a região e o mundo.

Na mensagem publicada na rede social Facebook, o Ministério dos Negócios Estrangeiros “agradece a incansável mediação do Paquistão e os importantes contributos do Catar, da Arábia Saudita e da Turquia.”

No domingo, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ter chegado a um acordo com o Irão para reabrir o estreito de Ormuz, cujo encerramento provocou graves perturbações, uma vez que cerca de 20% do petróleo mundial transita por essa via.

Em troca da reabertura, os Estados Unidos levantarão o bloqueio marítimo imposto à entrada e saída de navios nos portos iranianos, segundo disse Trump na rede social Truth Social.

Com este acordo, será posto fim à guerra iniciada a 28 de fevereiro, na sequência da ofensiva lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão.

Embora ainda existam questões técnicas relativas ao programa nuclear iraniano, as delegações vão realizar reuniões preparatórias durante a semana, antes da assinatura oficial prevista para sexta-feira, 19 de junho, na Suíça.

Irão reabre Ormuz, recupera ativos e congela programa nuclear. Os dez pontos que se conhecem do acordo com os EUA

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