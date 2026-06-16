Al-Qaqa Ibn Antar, conhecido como o “Homem-Aranha do Iémen“, morreu após perder o equilíbrio enquanto escalava, sem qualquer equipamento de segurança, as paredes rochosas íngremes de uma cratera vulcânica no sul do país. As equipas de resgate encontraram o corpo de Antar a cerca de 30 metros de profundidade, no “fundo da cratera”, com aproximadamente 120 metros de largura, avançou a Associated Press.

Um vídeo divulgado pela Autoridade de Defesa Civil do Iémen nas redes sociais mostra o momento em que Al-Qaqa Ibn Antar cai na cratera vulcânica. Nas imagens, o “Homem-Aranha do Iémen” surge agarrado à parede rochosa com a mão direita, enquanto mantém a esquerda suspensa no ar, antes de perder o equilíbrio e cair.

Localizada perto da cidade de Damt, na província de Dahle, no sul do Iémen, a cratera vulcânica distingue-se pelas paredes que a rodeiam e por um lago sulfuroso de águas quentes no seu interior, sendo considerada um dos maiores pontos turísticos do país, relata a CNN.

O corpo de Antar, segundo a emissora, foi recuperado por equipas de resgate compostas por mergulhadores e especialistas em águas profundas, depois de ter sido localizado a cerca de 30 metros abaixo da superfície. As autoridades classificaram a operação, que se prolongou por quatro horas, como “altamente perigosa” e “uma das missões de resgate em campo mais difíceis e complexas“, devido ao relevo acidentado e às temperaturas elevadas no interior da cratera vulcânica.

Num comunicado divulgado no domingo, a Autoridade de Defesa Civil do Iémen elogiou os “esforços heróicos” da equipa de resgate aquático que conseguiu recuperar o corpo de Antar do “fundo da cratera”. A entidade acrescentou ainda que os elementos envolvidos na operação foram promovidos em reconhecimento pelas “capacidades excecionais demonstradas no terreno”.

Al-Qaqa Ibn Antar tornou-se viral nas redes sociais e era conhecido pelas suas manobras acrobáticas arriscadas. Num dos vídeos que publicou, o “Homem-Aranha do Iémen” surge suspenso na beira de um penhasco rochoso, agarrado apenas com uma mão, enquanto as pernas balançam sobre uma encosta íngreme, sem qualquer equipamento de segurança.

Entretanto, segundo a Associated Press, a Autoridade de Defesa Civil do país apelou a todos os praticantes de escalada e desportos radicais para que cumpram os procedimentos de segurança, emitindo um alerta sobre a utilização de “equipamento de proteção adequado” para evitar tragédias semelhantes.