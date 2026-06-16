As autoridades portuguesas conseguiram estar esta terça-feira pela primeira vez com a ativista detida na Líbia desde final de maio, acusada de manifestação, que se encontra bem de saúde, embora “em baixo”, disse esta terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros.

“Hoje mesmo [as autoridades consulares portuguesas] estiveram com a cidadã Ana Margarida e encontraram-na de boa saúde física. Obviamente que, do ponto de vista psicológico, é uma situação muito difícil porque ela continua detida a aguardar julgamento, algo que ainda pode demorar algumas semanas, por um suposto crime de manifestação”, revelou Paulo Rangel à imprensa, à margem de um encontro com o homólogo da Arábia Saudita, no Palácio das Necessidades.

A ativista portuguesa participava num comboio humanitário com destino à Faixa de Gaza e foi detida, juntamente com cidadãos de outras nacionalidades, quando tentava passar a fronteira da Líbia para o Egito.