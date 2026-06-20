A deputada e ex-autarca de Mirandela Júlia Rodrigues foi, esta sexta-feira, eleita presidente da Federação Distrital de Bragança do PS, tendo vencido o adversário Bruno Veloso em todos os concelhos do distrito, à exceção de Bragança.

Júlia Rodrigues conseguiu 636 votos contra 416 do candidato Bruno Veloso. Num universo de 1300 militantes do Partido Socialista, votaram assim 1081 pessoas.

Em declarações à Lusa, a nova presidente vê a vitória com “muita felicidade, responsabilidade e espírito de equipa” e prevê “muito trabalho” para os próximos dois anos de mandato.

“Senti que tinha de dar este contributo ao nosso distrito e senti que tinha uma equipa capaz, corajosa em todos os concelhos, grandes homens e mulheres, que com uma história muito rica do Partido Socialista no nosso distrito ainda vamos conseguir fazer com que o nosso partido chegue mais longe, todos juntos”, afirmou.

Júlia Rodrigues venceu Bruno Veloso em 11 dos 12 concelhos do distrito. Apenas na capital, Bragança, foi derrotada, conseguindo apenas 114 votos, contra 263.

Ainda assim, admitiu que “era expectável que houvesse este diferencial em Bragança”, ainda assim considerou ter sido um “excelente resultado”.

Júlia Rodrigues já se tinha candidatado a presidente da federação em 2020, mas perdeu contra Jorge Gomes, que à data foi reeleito com mais de 60% dos votos.

A socialista vai agora substituir Benjamim Rodrigues, que foi presidente da Federação Distrital nos últimos dois anos. Inicialmente terá anunciado, junto dos militantes que se ia recandidatar, mas a 24 de maio, foi anunciado que se juntaria à lista de Júlia Rodrigues, “por um PS mais forte e unido”.