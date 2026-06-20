O ministro da Economia e da Coesão Territorial desvalorizou o fantasma do antigo líder do PSD que paira sobre o Congresso do partido, ao dizer que as críticas de Pedro Passos Coelho “não devem dominar o Congresso”. Até porque, atira, “quem não quer vir ao Congresso, não deve ser tema do Congresso”. Em entrevista na Rádio Observador, Manuel Castro Almeida diz que o chumbo da reforma laboral por parte do partido liderado por André Ventura é “um sinal, que já existe no país, de que o Chega não é confiável.”

O governante lembra que “um Governo minoritário depende de outros partidos, de um dos dois grandes partidos, para fazer reformas. O PS afastou-se, tivemos de negociar com o único partido que estava disponível. Ninguém pode acusar o Governo PSD de não ter feito tudo o que está ao seu alcance”. Sobre o falhanço das negociações na legislação laboral, Manuel Castro Almeida diz que “o que fica para a história é que houve um primeiro-ministro que resistiu a ir atrás da cenoura do Chega que era baixar a idade da reforma”.

O ministro da Economia elogia “o primeiro-ministro Montenegro por resistir a mexer nas reformas”, já que a descida até pode parecer uma “ideia interessante”, mas isso significaria baixar o valor das reformas ou até colocá-las em risco. Montenegro “resistiu ao prato de lentilhas”, atirou. Manuel Castro Almeida diz que a “ministra do Trabalho não está fragilizada” e que só estaria se se tivesse mantido “inflexível” ao longo do processo, o que acredita que não aconteceu.

Castro Almeida afasta crise política

O governante afasta, para já, um cenário de eleições antecipadas e adverte que o Governo “só pode ser derrubado caso os partidos se entendam numa moção de censura. Mas o PS e o Chega só aprovarão moção de censura quando acharem que vencem eleições.” Castro Almeida avisa que “um deles ou os dois vão enganar-se”.

Quanto à apresentação de uma moção de confiança, o ministro diz que é “um cenário que não está agora em cima da mesa”. Até porque, defende, “os mandatos de quatro anos tendencialmente devem ser cumpridos. O país só ganha em cumprir legislaturas. E deve ser essa a postura do Governo”.

Sobre se o PS vai chumbar o orçamento do Estado, Manuel Castro Almeida diz que os socialistas devem chumbar o documento se “acharem que é mau”. E adverte para a importância do orçamento para a execução de fundos comunitários.

Ouça aqui a entrevista a Manuel Castro Almeida