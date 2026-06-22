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Pelo menos 13 corpos de pessoas que estavam desaparecidas após os mais recentes ataques do Exército israelita no sul do Líbano foram recuperados de escombros de edifícios, declararam esta segunda-feira as autoridades libanesas.

“As equipas dos centros regionais de Nabatiye e os centros afiliados da Defesa Civil Libanesa realizaram operações durante todo o dia de ontem [domingo] para desobstruir as principais e secundárias vias da região (…) de forma a remover os escombros e facilitar o trânsito”, indicou a Defesa Civil, citada pela agência de notícias NNA.

No total, desde a escalada dos ataques israelitas, em 2 de março, mais de 4.000 pessoas foram mortas no Líbano.

Segundo as forças israelitas, estes bombardeamentos são uma resposta às ações do grupo xiita libanês Hezbollah [pró-Irão], que retomou o lançamento de ‘rockets’ contra Israel, país que iniciou uma ofensiva conjunta com os EUA contra o Irão no final de fevereiro, na qual o então líder supremo iraniano, ayatollah Ali Khamenei, foi morto.

Israel afirmou repetidamente que não retirará as suas tropas do sul do Líbano e continua os seus ataques contra o país, apesar do memorando de entendimento assinado pelos Estados Unidos e pelo Irão para colocar um fim ao conflito na região.

As tensões em torno das ações de Israel no Líbano, juntamente com os avisos de Teerão de que estes ataques constituem violações do acordo preliminar, podem prejudicar o processo de paz no Médio Oriente.