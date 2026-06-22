O gabinete do primeiro-ministro português alertou, esta segunda-feira, para uma “tentativa de fraude” que usa o nome de Luís Montenegro e que está a afetar “diversas pessoas”.

Numa nota enviada enviada às redações, o gabinete de Luís Montenegro referiu que são enviadas as mensagens por e-mail e mensagem, através de WhatsApp, que invocam o nome do primeiro-ministro e do seu chefe do gabinete.

As mensagens fraudulentas pedem que se preencha um “um acordo de confidencialidade”, que não tem qualquer validade.

Segundo a nota, o gabinete do primeiro-ministro já apresentou “queixa” às autoridades competentes para investigar o sucedido.