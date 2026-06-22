Morreu, poucos meses depois de celebrar o 100.º aniversário, Alan Greenspan, que fez cinco mandatos à frente do banco central mais poderoso do mundo, a Reserva Federal dos EUA.
“O Alan faleceu em nossa casa esta manhã, aos 100 anos, devido a complicações da doença de Parkinson”, disse Andrea Mitchell, que foi sua mulher nos últimos 29 anos, em comunicado citado pela NBC News.
Foi um gigante que ajudou a moldar a economia dos EUA durante décadas, sob presidentes de ambos os partidos, mas foi sempre honesto ao reconhecer os seus erros”, disse Andrea Mitchell.
“Para mim, foi o meu marido, que moldou a minha vida desde o nosso primeiro encontro em 1984. Tinha uma ‘exuberância irracional’ pelo basebol, pelos Washington Commanders, pelo ténis, pelo golfe e pela música, especialmente pelo jazz”, acrescentou Mitchell.
“Será recordado pela sua inteligência e pela sua bondade. Ser a sua companheira de vida foi a maior alegria da minha vida”, termina o comunicado.
Alan Greenspan (1926-2026). O “maestro” da política monetária que, no final, admitiu que a “auto-regulação” dos bancos não basta