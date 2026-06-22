Alan Greenspan (1926-2026). O "maestro" da política monetária que, no final, admitiu que a "auto-regulação" dos bancos não basta

Todos os dias, pelas seis da manhã, Alan Greenspan abria a torneira. E assim que acabava de encher a banheira com água quente, o mais quente possível, submergia o corpo durante cerca de uma hora. O então presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed) sofria, desde jovem, de dor crónica nas costas e aquele banho matinal, recomendado por um médico, ajudava-o a enfrentar o dia. Mas aquele tempo não era desperdiçado, pelo contrário: mandou construir um pequeno escaparate ao lado da banheira onde organizava os relatórios técnicos que aproveitava para ler. “Escrevi vários discursos naquela banheira“, admitiu o icónico presidente da Fed, que morreu nesta segunda-feira, aos 100 anos.

O que sempre atormentou Greenspan foi uma acumulação de hérnias discais, além de sofrer de estenose lombar da coluna vertebral. O homem que foi presidente da Fed entre 1987 e 2006 nunca quis ser submetido a cirurgias, que à época envolviam um maior risco de não correrem bem e o doente ficar incapacitado para o resto da vida.

Não sendo uma dor insuportável, o banqueiro habituou-se a geri-la – tal como geriu a inflação que, da mesma forma, também nunca deixou descontrolar-se ao longo dos quase 19 anos em que esteve ao leme do banco central.

Cerca de dois meses após assumir a liderança da Reserva Federal (sucedendo a outra lenda dos bancos centrais, Paul Volcker), Greenspan sofreu imediatamente um “teste de fogo” com um dos maiores colapsos bolsistas da história dos EUA, em 19 de outubro de 1987 – um colapso que abalou os mercados acionistas de todo o mundo, até o português.

O índice Dow Jones, um dos principais da bolsa de Nova Iorque, afundou 22,6% num só dia. E Greenspan, incentivado pelos assessores a publicar um longo comunicado em que se detalhava as origens daquela turbulência e se propunha medidas de resposta, decidiu fazer exatamente o contrário: emitir uma declaração com apenas uma frase.

A Reserva Federal, em conformidade com as suas responsabilidades como banco central da nação, afirmou hoje a sua prontidão para servir como fonte de liquidez para apoiar o sistema económico e financeiro“.

Uma frase apenas, com 27 palavras (no original em inglês), que transmitiu aos mercados uma sensação de segurança que foi decisiva para conter a crise financeira. Foi como dizer aos bancos: “Podem emprestar dinheiro à vontade e manter a economia a funcionar porque, se ficarem sem liquidez, eu farei com que a Fed imprima o dinheiro que for preciso” – mas na linguagem cifrada que habitualmente é usada pelos bancos centrais.

Greenspan percebeu que, quando há um incêndio, as pessoas não querem saber como é que o fogo começou, só querem saber se os bombeiros têm água suficiente e se as mangueiras estão a funcionar.

Foi o primeiro triunfo do homem que viria a ser chamado “Maestro“, pela forma metódica como orientava as pessoas que trabalhavam com ele – pessoas que, ao fim de algum tempo, deixaram de estranhar receber do “chefe”, logo pela manhã, instruções escritas em pequenas notas em papel, com pequenas pingas de água e a tinta esborratada.