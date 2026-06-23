Duas pessoas ficaram esta terça-feira feridas com gravidade numa colisão entre dois carros no sentido Cascais-Lisboa na A5. A circulação foi retomada cerca das 12h30, depois de ter estado interrompida junto à saída para Oeiras.
“Há três feridos, dois graves e um ligeiro, todos do sexo masculino. Ainda decorrem trabalhos no local e por isso ainda está interrompida, mas a circulação está a fazer-se pela berma, não havendo necessidade de desvios”, adiantou fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).
O alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 12,4 perto da saída para Oeiras, foi dado às 10h30 e pelas 11h10 estavam no local 16 operacionais, com o apoio de sete veículos, segundo a Proteção Civil.