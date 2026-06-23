O Conselho de Segurança da ONU aprovou esta terça-feira, por unanimidade, uma resolução que visa reforçar a responsabilização por ataques às forças de manutenção da paz da organização, conhecidas como “capacetes azuis”.

Mais de 150 países co-patrocinaram o documento redigido pelo Paquistão e pela Dinamarca, que tem como objetivo melhorar as investigações, os julgamentos e os mecanismos de denúncia em caso de ataques a este pessoal da ONU.

O embaixador paquistanês, Asim Iftikhar Ahmad, recordou no Conselho que, no total, mais de 4.500 “capacetes azuis” perderam a vida enquanto trabalhavam e agradeceu o “número recorde”de Estados-Membros que apoiaram o texto.

“O projeto de resolução hoje apresentado baseia-se em resoluções anteriores que reforçaram o compromisso do Conselho com a segurança das forças de manutenção da paz”, explicou.

O documento pretende que este órgão da ONU “vá além das declarações que condenam estes ataques”. “Os homens e as mulheres que servem sob a bandeira da ONU contarão com o pleno apoio do Conselho, os ataques contra eles não ficarão impunes”, acrescentou.

Por outro lado, a embaixadora dinamarquesa, Christina Markus Lassen, saudou “o apoio unânime” à resolução, que “envia uma mensagem contundente e importante”.

A aprovação do texto, segundo ela, garante que o Conselho esteja “preparado, disposto e capacitado para intervir” quando são cometidos ataques contra os capacetes azuis.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou, através do seu porta-voz, Stéphane Dujarric, que acolhe “com satisfação a mensagem firme do Conselho de que não pode haver impunidade para os ataques” dirigidos a estes trabalhadores.

Na sua conferência de imprensa diária, Dujarric sublinhou que, nos últimos anos, se registaram “avanços notáveis” nesta matéria e referiu que, desde 2020, 103 pessoas foram condenadas pelo assassinato de 35 capacetes azuis e dois peritos da ONU na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo, no Líbano e no Mali.