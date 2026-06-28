Leia aqui o liveblog do Observador sobre a guerra no Irão

Os EUA e o Irão concordaram em suspender os ataques e em voltar à mesa da negociação esta semana, noticia o portal Axios. As negociações, que estavam a decorrer na Suíça este fim de semana, não foram retomadas na sequência dos ataques trocados entre os dois países nos últimos dois dias.

Os dois países chegaram na semana passada a um memorando de entendimento que abriu a porta ao fim das hostilidades durante 60 dias — o tempo para que seja negociado o acordo definitivo que porá fim à guerra. O acordo tem provisões em torno de alguns dos pontos mais críticos do conflito, incluindo o trânsito no estreito de Ormuz e o programa nuclear iraniano.

Contudo, novas trocas de ataques entre EUA e Irão na zona do estreito de Ormuz puseram este fim de semana em causa o avanço das negociações. Os Estados Unidos justificaram o lançamento de ataques na região com a necessidade de eliminar alvos militares iranianos.

O The Wall Street Journal avançou este domingo que, na sequência dos ataques, as negociações técnicas foram interrompidas. O Irão não participou este domingo numa ronda de negociações técnicas na Suíça ao abrigo do memorando de entendimento com os Estados Unidos.