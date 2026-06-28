Leia aqui o liveblog do Observador sobre a guerra no Irão
Os EUA e o Irão concordaram em suspender os ataques e em voltar à mesa da negociação esta semana, noticia o portal Axios. As negociações, que estavam a decorrer na Suíça este fim de semana, não foram retomadas na sequência dos ataques trocados entre os dois países nos últimos dois dias.
Os dois países chegaram na semana passada a um memorando de entendimento que abriu a porta ao fim das hostilidades durante 60 dias — o tempo para que seja negociado o acordo definitivo que porá fim à guerra. O acordo tem provisões em torno de alguns dos pontos mais críticos do conflito, incluindo o trânsito no estreito de Ormuz e o programa nuclear iraniano.
Contudo, novas trocas de ataques entre EUA e Irão na zona do estreito de Ormuz puseram este fim de semana em causa o avanço das negociações. Os Estados Unidos justificaram o lançamento de ataques na região com a necessidade de eliminar alvos militares iranianos.
O The Wall Street Journal avançou este domingo que, na sequência dos ataques, as negociações técnicas foram interrompidas. O Irão não participou este domingo numa ronda de negociações técnicas na Suíça ao abrigo do memorando de entendimento com os Estados Unidos.
Segundo a Reuters, uma fonte iraniana explicou que, além dos ataques dos últimos dias, o facto de haver algumas condições ainda por cumprir — por exemplo, no que diz respeito ao acesso de Teerão a fundos congelados — também levou a que o Irão não participasse nas negociações deste domingo.
Também este domingo, os principais clérigos xiitas iranianos tinham emitido um comunicado conjunto apelando ao governo iraniano para que abandonasse as negociações com os EUA na sequência dos ataques.
Já depois destas notícias, o portal norte-americano Axios noticiou que os dois países concordaram com a suspensão dos ataques de parte a parte e agendaram para terça-feira uma reunião no Qatar com as disputas sobre o estreito de Ormuz no topo da agenda.