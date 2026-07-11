Caixa com "lixo do casamento" de Taylor Swift vendida na internet por 100 dólares

Não se sabe até ao momento exatamente o que se passou dentro do Madison Square Garden (MSG) no passado dia 3 de julho, nem há fotos divulgadas do vestido da noiva. Taylor Swift e Travis Kelce investiram numa grande equipa de segurança para assegurar a privacidade do seu casamento, mas há quem tenha lucrado com aquilo que talvez não tivesse valor algum.

Quando a cerimónia na arena foi encerrada, o artista norte-americano Justin Gignac vasculhou os sacos do lixo nos arredores em busca de detalhes que pudessem revelar os segredos da festa — ou só serem guardados como “recordação” daquele dia. Gignac encontrou, por exemplo, beatas de cigarro, tampas de garrafas de água, uma fita de sinalização, pedaços de um leque arco-íris, palhinhas, talheres, um teste de ovulação, um anel de plástico e um auricular esquerdo. Cada um dos itens foi colocado dentro de caixas, que foram vendidas por valores entre 25 dólares cada caixa pequena (cerca de 21 euros) e 100 dólares cada caixa grande (cerca de 87 euros), sem incluir os portes de envio.