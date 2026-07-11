Caixa com "lixo do casamento" de Taylor Swift vendida na internet por 100 dólares

Não se sabe até ao momento exatamente o que se passou dentro do Madison Square Garden (MSG) no passado dia 3 de julho, nem há fotos divulgadas do vestido da noiva. Taylor Swift e Travis Kelce investiram numa grande equipa de segurança para assegurar a privacidade do seu casamento, mas há quem tenha lucrado com aquilo que talvez não tivesse valor algum.
Quando a cerimónia na arena foi encerrada, o artista norte-americano Justin Gignac vasculhou os sacos do lixo nos arredores em busca de detalhes que pudessem revelar os segredos da festa — ou só serem guardados como “recordação” daquele dia. Gignac encontrou, por exemplo, beatas de cigarro, tampas de garrafas de água, uma fita de sinalização, pedaços de um leque arco-íris, palhinhas, talheres, um teste de ovulação, um anel de plástico e um auricular esquerdo. Cada um dos itens foi colocado dentro de caixas, que foram vendidas por valores entre 25 dólares cada caixa pequena (cerca de 21 euros) e 100 dólares cada caixa grande (cerca de 87 euros), sem incluir os portes de envio.
“Há lixo no chão depois da festa. Recolhido na berma de uma história de amor à porta do Madison Square Garden, o mais perto que poderias ter estado do grande dia da Taylor e do Travis sem um convite”, escreveu na página de vendas. Os cubos transparentes, definidos como “esculturas”, foram “cuidadosamente organizados e selados para não verter o conteúdo nem exalar odores”, diz o anúncio.
O facto de os clientes não poderem escolher o conteúdo antes da compra não impediu que o artista vendesse todo o stock do lixo recolhido. “Usa os teus cristais, totens e quadros de visualização para manifestares o que queres”, diz o anúncio. A tampa dos recipientes foi decorada com a frase “lixo da cidade de Nova Iorque” (New York City Garbage, em inglês). Na parte inferior, havia ainda uma referência à frase exibida no ecrã exterior do MSG no dia do casamento: JUST&T Married! 7/3/26. “Para que possas levar um pedaço do dia mais feliz da tua… quer dizer, da vida deles, para onde quer que vás”, escreveu Gignac.
Vestindo um fato de gala e luvas de borracha amarelas, o artista fez ainda uma piada sobre a situação. “Se as pessoas acharam que eu era um convidado de um casamento que decidiu limpar as ruas depois de sair da festa? Sim, sim, acharam”, escreveu na página de vendas das caixas. Não é a primeira vez que Gignac vende lixo das ruas de Nova Iorque: criado há 25 anos, o seu projeto New York City Garbage tem como objetivo “fornecer apenas o melhor lixo de Nova Iorque a colecionadores de todo o mundo“. As recolhas feitas após um dos casamentos mais falados dos últimos tempos (e também o menos exibido em tempo real) foram uma edição para os “não convidados” da festa. Outros eventos da metrópole, como o NYC Pride e o NY Liberty’s Championship Parade, também já tiveram o seu “melhor lixo” selecionado por Gignac para venda na internet.