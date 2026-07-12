Goodwood e o Festival de Velocidade que anualmente recebe nesta altura do ano foram o palco escolhido pela Mercedes-AMG para mostrar o próximo CLA 45 4Matic+ eléctrico, modelo que estará disponível nas versões berlina e carrinha. Como é normal esperar dos modelos AMG, também este promete surpreender ao anunciar três motores, dois no eixo traseiro e um no dianteiro, que juntos asseguram 680 cv.

Se a potência impressiona, o tipo de motor eléctrico utilizado neste AMG eleva ainda mais a fasquia, uma vez que a Mercedes deixou de lado as unidades eléctricas do tipo radiais, utilizadas por 99% dos veículos eléctricos, apostando antes nos axiais da Yasa, o fabricante britânico deste tipo de motores que, desde 2021, é pertença da Mercedes. Com esta tecnologia, o AMG CLA passa a alinhar com um grupo muito reduzido de superdesportivos, que inclui os Ferrari SF90 e 296 GTB, os Lamborghini Revuelto e Temerario, o Koenigsegg Regera e o McLaren Artura, todos eles igualmente com motores axiais.

Por dentro do Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ 6 fotos

Os motores axiais são mais complexos e caros de fabricar, mas são indiscutivelmente cerca de 50% mais leves e substancialmente mais compactos, o que permite fornecer mais potência e força pelo mesmo volume e peso. Simultaneamente, com o motor radial a parecer um cilindro e o axial a assemelhar-se a uma “bolacha”, muito mais fina mas com diâmetro ligeiramente superior, é a unidade axial que tende a gastar menos energia para percorrer a mesma distância.

O CLA 45 4Matic+ monta um motor à frente e dois atrás, o que não só lhe permite distribuir a potência entre o eixo dianteiro e o traseiro para optimizar o comportamento, como pode ainda dividir a força pelas duas rodas traseiras, recorrendo à vectorização de binário para suavizar a atitude da traseira ou, pelo contrário, torná-la mais agressiva e divertida para o condutor. É de prever que o modelo ofereça vários modos de condução, com os mais desportivos a retirarem o devido partido desta possibilidade de colocar a potência onde ela é necessária, em cada momento.

A versão carrinha "shotting brake" do novo desportivo da Mercedes-AMG 5 fotos

Os três motores são alimentados por uma bateria com uma capacidade de 94 kWh úteis, com células NCM (óxido de níquel, cobalto e manganês) a funcionar a 800V, o que lhe permite aceitar carga até 330 kW, necessitando de 22 minutos para ir de 10% a 80% de carga. O generoso pack de baterias garante 670 km em WLTP e, apesar do peso elevado deste CLA devido à bateria, o AMG CLA 45 4Matic+ vai de 0-100 km/h em 3,0 segundos, para depois atingir 270 km/h (ou 250 km/h sem o kit mais desportivo).

Uma das novidades introduzidas pelo novo modelo da Mercedes é o que se pode denominar de função “vibrador”, um complemento que é no mínimo raro encontrar no mercado. O dispositivo está integrado no AMGForce S+, que também oferece ao condutor (e a quem vai a bordo) uma simulação digital do ruído de motor a combustão, apesar de estarmos perante um modelo eléctrico, sendo que o “roncar” foi herdado de um quatro cilindros 2.0 sobrealimentado. Mas o mais estranho deverá ser o vibrador de assento activo, que simula fisicamente as acelerações, reduções e passagens de caixa para fornecer o feedback de um modelo a combustão, apesar de estarmos perante um veículo a bateria.