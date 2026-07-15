O Complemento Açoriano ao Abono de Família (CAAF) para crianças e jovens, referente ao primeiro semestre de 2026, começou esta terça-feira a ser pago, abrangendo 29.317 beneficiários, num montante global de 1.602.921,21 euros, informou o Governo Regional.

Em comunicado, a Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social adiantou que, através do Instituto de Segurança Social dos Açores, iniciou esta terça-feira o pagamento do CAAF relativo ao primeiro semestre do ano.

“Já foram efetuadas as transferências bancárias, estando os pagamentos por vale postal disponíveis nos CTT no dia 17 de julho, o que representa uma antecipação de uma semana face ao calendário habitual“, sublinhou o executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

O pagamento “abrange 29.317 beneficiários, correspondendo a um montante global de 1.602.921,21 euros, reforçando o apoio às famílias açorianas com crianças e jovens a cargo”.

O CAAF é atribuído com periodicidade semestral, sendo processado duas vezes por ano, e constitui um “importante instrumento de política social, traduzindo-se num acréscimo pecuniário atribuído aos titulares do abono de família residentes na Região Autónoma dos Açores”.

Segundo a nota, embora os titulares sejam as crianças e os jovens, o respetivo pagamento é efetuado aos pais, tutores legais ou instituições responsáveis.

O executivo açoriano lembrou que, desde 2021, o valor investido no CAAF aumentou 47% e com os governos da coligação PSD/CDS-PP/PPM “foram investidos cerca de 15,3 milhões de euros neste apoio”.