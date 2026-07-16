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Ataques aéreos norte-americanos atingiram esta quinta-feira à noite um aeroporto e duas pontes no sul do Irão, perto do Estreito de Ormuz, segundo media estatais iranianos.

A emissora estatal IRIB referiu que o Aeroporto de Iranshahr (sudeste) foi atingido por “pelo menos um projétil do inimigo americano”.

Também esta noite, a imprensa estatal iraniana noticiou uma série de explosões que abalou várias áreas no sul do Irão, após o anúncio dos Estados Unidos de uma nova ronda de ataques aéreos.

A cidade portuária de Bushehr, que alberga a única central nuclear do país, foi alvo dos ataques, segundo o governador, citado pela televisão estatal, que afirmou que “a agressão do inimigo americano continua”.

Explosões também foram ouvidas na cidade costeira de Bandar Abbas.

A agência de notícias estatal IRNA noticiou ataques nas proximidades de Ahvaz, onde residentes assustados disseram à agência France-Presse (AFP) que ouviram intensos ataques aéreos pela segunda noite consecutiva.

Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos lançaram novas salvas de bombardeamentos contra o Irão, que atacou países da região aliados de Washington, num cenário que se repete há vários dias.