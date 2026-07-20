A associação Vizinhos em Lisboa propõe à câmara municipal e às juntas de freguesia da cidade que instalem pontos de recolha de embalagens com Volta em papeleiras e ecopontos/oleões da cidade, para ultrapassar “problemas de higiene urbana”.
A 10 de julho, a própria Câmara Municipal de Lisboa (CML) reconheceu que o sistema Volta, que prevê um reembolso de 10 cêntimos por embalagem, tem provocado impactos negativos na higiene urbana da cidade.
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Ainda sem números concretos, a CML referiu que, “em alguns casos, contentores e papeleiras são remexidos ou mesmo despejados na via pública por pessoas que procuram embalagens abrangidas pelo sistema Volta, com o objetivo de obter o respetivo reembolso”.
Esta situação – consideram os Vizinhos em Lisboa, em informação partilhada com a Lusa – “poderia ser evitada através da criação de pontos Volta que permitissem um acesso fácil às embalagens”.
“Isto não só evitaria que o lixo fosse espalhado no chão, como reduziria o risco de ferimentos e contacto com substâncias tóxicas por parte de quem faz esta recolha”, acrescentam.
Para tal, os Vizinhos em Lisboa recomendam à autarquia da capital, em articulação com a SDR Portugal (entidade gestora do sistema de depósito), que instale “minicontentores/pontos Volta junto às ecoilhas e oleões, com prioridade em Misericórdia, Santo António, Arroios e centro histórico”.
Ao mesmo tempo, aconselham as juntas de freguesia de Lisboa a instalarem dispositivos acopláveis a papeleiras existentes, num número reduzido de pontos, priorizando zonas críticas.
Estes sistemas – em vigor em países como Alemanha, Dinamarca ou Noruega – são anéis, cestos abertos ou caixas fechadas que podem ser acoplados às papeleiras existentes, permitindo o depósito visível sem contacto com o interior de embalagens.
A associação sugere a realização de uma reunião conjunta entre câmara, juntas e SDR Portugal, disponibilizando-se para colaborar na identificação de localizações prioritárias e acompanhar um eventual projeto-piloto.
Em funcionamento desde 10 de abril, o sistema Volta permite aos consumidores recuperarem o valor de depósito de 10 cêntimos por embalagem, pago no ato da compra de garrafas e latas de uso único, de plástico, metal e alumínio e inferiores a três litros.
Num balanço feito após dois meses de funcionamento, a SDR Portugal anunciou ter recolhido mais de 10 milhões de embalagens nos mais de 2.500 pontos Volta distribuídos por Portugal Continental, Açores e Madeira.