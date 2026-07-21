O Presidente da Ucrânia cedeu, esta terça-feira, à pressão popular. Após várias manifestações, Volodymyr Zelensky decidiu demitir o comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, e já arranjou um substituto.

Após um braço de ferro entre Oleksandr Syrskyi e o antigo ministro da Defesa Mykhailo Fedorov, vários ucranianos saíram às ruas para criticar a demissão do ex-governante e para condenar o estilo de liderança do agora antigo comandante. Volodymyr Zelensky foi pressionado a remodelar as Forças Armadas e agiu esta terça-feira.

No discurso noturno, o Presidente ucraniano confirmou que demitiu o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, agradecendo-lhe pelo seu trabalho “na defesa de Kiev, na ofensiva de Kharkiv e na operação de Kursk”. “Estou grato a Oleksandr Syrskyi e a cada um dos nossos soldados pelas fortes posições da Ucrânia na linha da frente”, disse Volodymyr Zelensky.

I have decided that Mykhailo Drapatyi will become the new Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine. Together with Mykhailo, Yevhenii Khmara, and Pavlo Palisa, we determined how the General Staff of the Armed Forces of Ukraine should be reconfigured. It is a fact that… pic.twitter.com/spK2B2ppHP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2026

O chefe de Estado revelou também que o novo comandante-chefe das Forças Armadas será Mykhailo Drapatyi, que era o responsável pelo Comando Conjunto das Forças Armadas da Ucrânia. “Defini com Mykhailo Drapatyi as tarefas que devem ser implementadas num futuro próximo e a médio prazo. As operações das Forças de Defesa da Ucrânia estão em curso e deverão prosseguir de forma estável”, referiu Volodymyr Zelensky.

Ainda no discurso, o Presidente ucraniano confirmou que teve reuniões com o antigo ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov — que se tornou um rosto muito popular na Ucrânia após o sucesso que tem obtido nos ataques dentro da Rússia. “Ofereci-lhe um cargo digno no Governo que lhe permitiria unificar a componente tecnológica no Governo e garantir o seu desenvolvimento”, afirmou Volodymyr Zelensky.

“Todos temos um desejo em comum: a vitória sobre o inimigo, para alcançar condições ideais na frente de batalha e para pressionar a Rússia a fazer a paz. Amanhã, formalizaremos todas as decisões. A Ucrânia deve sair desta situação mais forte”, garantiu o líder ucraniano, que prometeu mais novidades para esta quarta-feira.

Em reação, o ex-ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov, saudou no Telegram a demissão de Oleksandr Syrskyi. “Traz um novo fôlego e uma nova esperança à luta pela liberdade e pela justiça. A voz da mudança não podia ser ignorada.”

“Telefonei ao general Oleksandr Syrskyi e agradeci-lhe a defesa da região de Kiev, a operação em Kharkiv e outras batalhas históricas”, disse Mykhailo Fedorov, destacando que o que fez é uma “parte importante da história da Ucrânia”. “Mas precisamos de avançar ainda mais depressa e escrever novos capítulos, corrigindo todos os erros do passado”, declarou o antigo governante.