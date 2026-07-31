Peças em ouro no valor de 80 mil euros furtadas de uma casa em Serpa, no distrito de Beja, foram recuperadas pela GNR e um homem suspeito do furto foi constituído arguido, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR revelou que as peças de metal precioso, sem especificar qual, foram recuperadas na terça-feira por militares do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Moura da Guarda.

“Após a identificação de um suspeito, foi possível localizar e recuperar a totalidade dos bens furtados”, referiu, adiantando que um homem, de 46 anos, foi constituído arguido por ser suspeito da autoria do furto.

Contactada pela agência Lusa, uma fonte da GNR precisou que as peças são de ouro e tinham sido furtadas do interior de uma habitação, em Serpa.

“Da ação resultou a recuperação de diversas peças de metal precioso, avaliadas em cerca de 80 mil euros, tendo os bens sido restituídos ao seu legítimo proprietário”, realçou.

Segundo a GNR, além de o suspeito ter sido constituído arguido, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Serpa.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Serpa da GNR.