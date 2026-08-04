Desapareceu na Bélgica há três anos e voltou agora a Braga: a história de Kiko, o gato que uniu bombeiros de dois países

Esta é uma história de solidariedade. Três anos depois de ter desaparecido durante umas férias na Bélgica, Kiko, um gato de seis anos, regressou finalmente a casa, em Braga, graças ao esforço conjunto de um abrigo belga, da associação ERA-Belgium e dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura.

Kiko desapareceu quando acompanhava a dona em Boortmeerbeek. Sem o encontrar, Vânia teve de regressar sem o seu companheiro felino a Braga. Nunca mais houve notícias do animal, contou ao Observador fonte dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura.

Durante os três anos seguintes, o gato terá vivido com uma mulher que, segundo o abrigo belga Het Pootjesparadijs, “cuidou muito bem dele”. O reencontro começou, contudo, de forma inesperada: Kiko foi atropelado na mesma localidade por amigos dos voluntários do abrigo que fica no município flamengo de Zemst. Felizmente nada de mal aconteceu ao gato que encontrou na Het Pootjesparadijs uma nova casa.

Foi aí que Axelle Steenhouwer, fundadora do abrigo, descobriu que o animal tinha um microchip estrangeiro. Em declarações ao jornal belga Nieuwsblad, explicou que recorreu ao Google Tradutor para perceber a origem do registo.

“Percebi imediatamente que era um chip estrangeiro. Fizemos algumas buscas e acabámos num banco de dados português”, contou.

O contacto fornecido pela base de dados portuguesa estava, porém, desatualizado. Perante a dificuldade em localizar a mentora do Kiko, Steenhouwer decidiu lançar uma campanha nas redes sociais, publicando apelos em perfis e grupos portugueses.

Um abrigo de animais português, cuja identidade não foi divulgada, respondeu ao pedido e ajudou a localizar a dona através do número do microchip. Residente em Braga, esta ficou “incrivelmente feliz” por saber que Kiko estava vivo. Havia, no entanto, um novo problema: não tinha meios para viajar até à Bélgica para o ir buscar.

Foi então que, em julho, o Het Pootjesparadijs lançou um apelo público para encontrar alguém que pudesse transportar o gato até Portugal.

“Estamos à procura de um flamengo que vá viajar para Portugal em breve e que esteja disposto a levar o Kiko consigo. A partir de 24 de julho, os documentos de viagem do Kiko estarão em ordem e ele estará totalmente apto para partir”, escreveu Axelle Steenhouwer.

“O destino ideal é Braga, onde mora a dona dele. Mas mesmo que a pessoa viaje até ao Aeroporto do Porto, isso já seria uma grande ajuda. O Kiko prefere partir o mais rápido possível, para reencontrar rapidamente a dona e libertar uma vaga no abrigo para outro gato necessitado”, continuava a publicação.