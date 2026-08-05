A taxa de desemprego fixou-se em 5,3% no segundo trimestre, o valor mais baixo desde 2011, situando-se 0,6 pontos percentuais abaixo do mesmo período de 2025, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“A taxa de desemprego foi estimada em 5,3%, valor inferior em 0,8 pontos percentuais ao do trimestre anterior e em 0,6 pontos percentuais por comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, sendo o valor mais baixo desde o início da série em 2011″, refere o INE.

Entre abril e junho, a população empregada (5.399,8 mil pessoas) aumentou 1,9% (99,0 mil) em relação ao trimestre anterior e 2,9% (151,5 mil) relativamente ao trimestre homólogo de 2025, correspondendo ao valor mais elevado desde o primeiro trimestre de 2011.