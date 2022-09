Uma semana depois do pacote “Famílias Primeiro”, chegou o “Energia para Avançar”, o pacote de apoios às empresas para mitigar os impactos do aumento dos custos, sobretudo na energia. O número anunciado pelo ministro da Economia é de 1,4 mil milhões de euros. Uma parte desta ajuda vem sob a forma de uma linha de crédito de apoio à tesouraria de 600 milhões de euros, mas também há medidas fiscais para apoiar as empresas, cujo impacto financeiro não foi quantificado.

Há um reforço significativo das ajudas para as empresas que usam a energia intensivamente, sobretudo o gás, mas o Governo ainda está a negociar com a Comissão Europeia a concessão da ajuda máxima por empresa, que pode agora chegar aos dois milhões de euros e aos cinco milhões em casos de operação com prejuízos.

