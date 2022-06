14 anos depois... Saída de número dois do Facebook põe fim à longa parceria que mudou a internet

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É o fim de uma era na maior rede social do mundo com a saída da poderosa Sheryl Sandberg, o braço direito de Mark Zuckerberg nos últimos 14 anos. É impossível separar a história do Facebook da de Sheryl Sandberg, aquela que foi a segunda executiva mais importante da companhia e a arquiteta da galinha dos ovos de ouro da empresa – o modelo de anúncios. Dos 18 anos da empresa, comemorados em fevereiro, 14 já tiveram Sandberg ao leme das operações, a desempenhar funções enquanto COO (chief operating officer, na sigla em inglês).

No primeiro dia de junho, a extensa carta de despedida da executiva, pincelada aqui e ali com episódios da história de uma das empresas que mudou o mundo, agitou as águas e surpreendeu a indústria. “Ao fim de 14 anos, estou de saída da Meta”, escreveu, usando já o novo nome da empresa, depois de Zuckerberg ter rebatizado a empresa em outubro de 2021 para refletir a vontade de embarcar no metaverso – a “next big thing” na ótica de um dos homens mais ricos do setor tecnológico.

E, de certa forma, o crescimento da empresa ao longo dos últimos anos tem as impressões digitais de Sandberg. Já com um pé na porta, a empresa que deixa é hoje muito diferente da que encontrou em 2008, ano em que embarcou no outrora “The Facebook”. A própria escala da companhia, que controla quatro das aplicações sociais mais descarregadas do mundo, é o ponto que mais salta à vista – mas não é o único. Dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e ainda do Messenger, a companhia integra hoje o grupo das “big tech”, ao lado de nomes como a Google, Amazon, Apple e a Microsoft.

Se, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, o grau de escrutínio e atenção dada a todos os movimentos da Meta/Facebook é hoje bem diferente de 2008, acompanhando a expansão da empresa. O desencantamento com as promessas de Silicon Valley não é um exclusivo do Facebook, mas o surgimento de um escândalo ligado à forma como são recolhidos e usados os dados pessoais dos utilizadores de redes sociais, no âmbito do caso Cambridge Analytica, deixou a empresa na berlinda.