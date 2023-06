Quando, em 1992, o geofísico Bob Detrick encontrou a primeira fonte hidrotermal de que há registo nos Açores, o português Miguel Miranda não estava a bordo do cruzeiro com bandeira dos Estados Unidos em que seguiam os investigadores do consórcio científico InterRidge — no caso americanos e franceses. E ainda bem, ri-se agora, mais de 30 anos depois: a descoberta, que aconteceu por acaso, quando Detrick atirou uma draga para o fundo do mar e, “por sorte”, apanhou um pedaço de uma “chaminé”, rocha composta a partir de fluidos libertados diretamente desde o manto terrestre, era tão importante que, para não partilharem os louros — muito menos as amostras —, os americanos trancaram os colegas franceses nos respetivos camarotes e não os deixaram sair durante horas.

Se não estava lá no momento em que a “Lucky Strike” foi encontrada, a sudeste do Faial, o também geofísico marinho português não tardou a integrar as equipas internacionais a trabalhar naquela região — o mote criado na altura para impulsionar os trabalhos continua a ser válido hoje, tal é a vastidão do objeto de estudo: “Sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo do mar”, cita de cor.

