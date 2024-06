A ambulância dispensada, a autoestrada errada e a ida às urgências em Lisboa. O que se sabe (e falta saber) no acidente da ministra da Saúde

Telegraficamente — e sem fazer referências, por exemplo, à velocidade a que o carro seguia no momento em que o condutor perdeu o controlo do mesmo —, o comunicado diz que o acidente aconteceu “na sequência das condições meteorológicas desfavoráveis que se verificaram”.

O jornal Público escreveu ainda na noite de sexta-feira que o acidente tinha acontecido quando a ministra regressava a Lisboa depois de ter estado em Coimbra para participar na cerimónia de assinatura de protocolos para a construção de centros de saúde com recursos a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência.

Ministra fraturou o braço, mas não esperou por ambulância

Horas depois de Ana Paula Martins ter dado entrado no hospital, o diretor do serviço de urgência do S. Francisco Xavier dava mais detalhes sobre a situação da ministra e dos outros dois ocupantes do carro.

Ana Paula Martins deu entrada nas urgências do hospital por volta das 20h30, juntamente com o motorista e a assessora, todos com “ferimentos ligeiros” sofridos no acidente. “Foram observados, realizaram terapêutica e exames complementares de diagnóstico que não revelaram alterações significativas”, avançou José Furtado. Ainda assim, o diretor de serviço avançava que “alguns dos pacientes” tinham sofrido “fraturas”, sem especificar quem nem de que tipo.

A RTP refere que foi mesmo a ministra da Saúde quem sofreu uma fratura no antebraço, o que, explica o hospital, justificou o período mais longo até que tivesse alta hospitalar. No comunicado do Ministério da Saúde, e referindo-se a todos os que seguiam no carro acidentado, pode ler-se que “os três [ministra, assessora e motorista] entraram nas urgências do Hospital São Francisco Xavier, onde foram observados pela equipa de trauma e foram registados como qualquer paciente vítima de acidente de viação”. Depois, “foi-lhes atribuída pulseira amarela e na mesma sala onde os três membros do gabinete foram observados pelos profissionais de saúde encontravam-se, igualmente, outros pacientes.”

Uma das dúvidas do acidente prendia-se com a decisão de Ana Paula Martins e restante comitiva terem seguido para Lisboa, apesar de todos terem sofrido ferimentos no acidente.

O comunicado do Ministério da Saúde refere que, depois de ter sido acionado o INEM — no tal contacto em que foi referida a A8 como local do mesmo —, “esse alerta foi, depois, anulado, uma vez que se considerou que ninguém apresentava ferimentos que justificassem o recurso a meios de emergência médica”.

Por essa razão, Ana Paula Martins e a sua assessora “foram transportadas para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, porque”, justifica o Ministério da Saúde, “é a unidade com urgência polivalente mais próxima do acidente e é, também, o hospital da área de residência da senhora ministra”.

O que aconteceu ao carro da ministra?

Segundo a RTP, o carro de Ana Paula Martins foi apanhado num lençol de água que levou o motorista a perder o controlo na condução. No fundo, sofreu aquilo que se designa por aquaplaning, como o próprio Presidente da República referiu publicamente: os pneus atravessam uma zona de maior concentração de água na estrada, perdem tração ao solo, situação em que existe um risco mais elevado de perda de controlo. Foi o que aconteceu, segundo o comunicado.

O carro terá depois galgado o separador lateral da estrada, acabando imobilizado e num estado que já não permitia continuar a viagem.

A partir daí, e já após a chegada da secretária de Estado da Gestão da Saúde, a ministra da Saúde prosseguiu viagem para Lisboa no carro de Cristina Vaz Tomé. O motorista de Ana Paula Martins, que no acidente terá embatido com alguma violência com a cabeça, ficou para trás.

“O motorista ficou junto da viatura acidentada até a mesma ser rebocada e, depois, foi, também, transportado até ao hospital para observação”, refere o comunicado do Ministério. O motorista acabou por ter alta já na manhã deste sábado.

Dados errados e conspiração: o que se disse nas redes?

Não demorou até que nas redes sociais começassem a surgir reações à notícia do acidente que envolveu Ana Paula Martins. Ainda antes de o Ministério da Saúde ter divulgado um comunicado com alguns detalhes, a ex-eurodeputada e ex-candidata presidencial Ana Gomes foi uma das utilizadoras do X (antigo Twitter) a lançar suspeitas sobre os contornos do caso.

“Não foi encontrado pelos bombeiros o acidente na A8 que envolveu a ministra da Saúde… Estranho. Mesmo muito estranho. Expliquem lá porquê?”, escreveu a socialista, numa publicação que suscitou várias reações.

Não foi encontrado pelos bombeiros o acidente na A8 que envolveu a ministra da Saúde …

Estranho. Mesmo muito estranho. Expliquem lá porquê? https://t.co/e2CkJuFGj6 — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) June 8, 2024

Não me lixem. A ministra tem um acidente, vai para o hospital, mas as autoridades não encontraram o acidente. Foi ocultado. Porquê?

O que se passou? https://t.co/meRK4rKQRE — José António Fundo ????????????????????️‍????✊????⬅️ (@jafundo) June 8, 2024

O comunicado da tutela referia um “lapso” de um membro do gabinete da secretária de Estado da Gestão da Saúde, que se referiu à A8 — e não à A10 — quando acionou os meios de socorro. Naquela zona, as duas auto-estradas correm quase em paralelo, com as localidades de Sobral de Monte Agraço e Arruda dos Vinhos no meio de ambas, como se pode ver na imagem seguinte.