A censura da esquerda, a ambiguidade da UN e o próprio Presidente. Os desafios de Michel Barnier, primeiro-ministro aos 73 anos

Macron pôs assim fim ao impasse político, mas nem por isso a estabilidade está garantida. No seu discurso após a nomeação, ao lado do demissionário Gabriel Attal — o primeiro-ministro mais novo de sempre, com 35 anos, que ali estava ao lado do agora primeiro-ministro mais velho de sempre, de 73 —, Barnier fez menção aos seus planos para defender a escola pública, combater a crise de poder de compra e aplacar a “raiva” dos franceses. Não é assim tão claro, porém, como porá em prática estes planos, de forma a conseguir uma maioria estável na Assembleia Nacional que apoie o seu governo. Assumindo que conseguirá obter os votos dos deputados do seu partido (47), da coligação macronista Renascença (166) e dos indendependentes (22), continua a precisar de mais 54 parlamentares do seu lado para atingir o número mágico de 289, que permite a maioria absoluta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

E tudo isto enquanto corre contra o tempo: a 1 de outubro, o seu novo governo terá de apresentar a primeira proposta para o novo Orçamento do Estado. Sendo que, antes disso, o mais certo é enfrentar uma sessão extraordinária no Parlamento, onde terá de lidar com outro teste: a moção de censura já anunciada pelos partidos de esquerda que compõem a Nova Frente Popular, vencedora das eleições de julho, que está revoltada com a escolha de um político de centro-direita, oriundo do quarto partido mais votado no último sufrágio.

A desunião à esquerda matou a hipótese Cazeneuve — e deu origem a uma moção de censura anunciada

Ao longo desta semana, o Eliseu foi ventilando que o critério do Presidente para escolher o primeiro-ministro era o da “governabilidade” — ou seja, o de um nome cujo governo não fosse de imediato derrubado com uma moção de censura na Assembleia Nacional. Primeiro foi equacionado outro nome do centro-direita, Xavier Bertrand. Depois o socialista Bernard Cazeneuve. E, contudo, nenhum acabou por ser nomeado. Ao Le Monde, fontes próximas do Presidente confirmaram que tal não aconteceu porque nenhum dos dois reuniu consenso nas reuniões com os partidos, com a União Nacional (UN) de Marine Le Pen a prometer “censura automática” a qualquer um dos dois.