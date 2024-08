A Google tem um monopólio na pesquisa. O que significa a decisão do maior caso de Concorrência contra uma big tech em mais de 20 anos

A Google sofreu uma derrota pesada no maior caso de Concorrência nos EUA desde o fim da década de 90. Após quase quatro anos de investigação, mais de 3.500 provas obtidas a partir de milhões de documentos, dezenas de testemunhas e especialistas e nove semanas de julgamento, chegou a decisão. A Google é “monopolista” na área da pesquisa “e agiu para manter o seu monopólio”, declarou esta segunda-feira o juiz federal Amit Mehta, que tem em mãos aquele que já é visto como o maior caso de Concorrência no mundo da tecnologia em mais de vinte anos.

A decisão do juiz do Tribunal de Columbia é o culminar de um processo que começou em outubro de 2020, quando a Google foi processada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). A tecnológica foi acusada pelos procuradores federais de onze estados norte-americanos de ter um domínio de 15 anos no mercado da pesquisa e de recorrer “a práticas anticoncorrência” no mercados de anúncios de texto na pesquisa.

O caso levou a tribunal alguns dos maiores executivos do mundo da tecnologia. Além do próprio CEO da Google, Sundar Pichai, foram chamados a depor Satya Nadella, da Microsoft, ou Eddy Cue, o vice-presidente sénior de software de internet e serviços da Apple. Durante semanas, foram feitos depoimentos que serviram para fundamentar a decisão que é agora conhecida.

O juiz conclui que a Google, que pertence à casa-mãe Alphabet, recorreu a contratos com fabricantes de smartphones e operadores de telecomunicações para ter o seu motor de pesquisa pré-definido nos dispositivos, ajudando a proteger o negócio, que agora é classificado de monopólio.

Qual é a conclusão principal da decisão?

A decisão do juiz ​Amit Mehta no caso “US vs Google” é fundamentada ao longo de 286 páginas. O golpe para a Google surge logo nas primeiras. “Após considerar e ponderar o depoimento das testemunhas e as provas, o tribunal chegou à seguinte conclusão: a Google é monopolista e agiu como tal para manter o seu monopólio.”

Logo a seguir, o juiz explica que as ações da tecnológica violaram a “secção 2 da Lei Sherman”, uma legislação norte-americana que determina que é ilegal que uma pessoa ou negócio tente criar monopólios em setores de negócio ou comércio. “O tribunal considera que há mercados de produto relevantes nos serviços de pesquisa gerais e nos anúncios de texto na pesquisa geral; a Google tem um poder monopolista nesses mercados”, determina Mehta. Os anúncios de texto na pesquisa são, por exemplo, o primeiro resultado que surge destacado na pesquisa, normalmente acompanhado da indicação “patrocinado”.

A decisão menciona os “acordos de distribuição da Google” estabelecidos com outras empresas num regime de exclusividade, com “efeitos anticoncorrenciais”. É ainda considerado que a empresa “não deu argumentos válidos do ponto de vista da concorrência para justificar” esses acordos.

O tribunal realça que, a partir das provas, a Google “exerceu o seu poder de monopólio ao cobrar preços supra-concorrenciais [acima do valor de mercado] nos anúncios de texto na pesquisa geral”.

O juiz determina também que o motor de pesquisa Google tem estado acima dos concorrentes “ao longo de mais de 15 anos”, referindo até que “a marca é sinónimo de pesquisa”. São destacados números como o facto de 90% das pesquisas em 2020 terem sido feitas no Google. Juntando a atividade nos dispositivos móveis, o resultado era ainda maior, chegando aos 95%. Em comparação, o Bing, o rival desenvolvido pela Microsoft, representou apenas 6% das pesquisas.

Quais são os “contratos relevantes” firmados pela Google com outras empresas?

A decisão fundamenta que a Google estabeleceu contratos de distribuição de pesquisa “com dois responsáveis de navegadores grandes (Apple e Mozilla); todos os principais OEM [fabricantes de equipamento original] de dispositivos Android (Samsung, Motorola e Sony) e os principais operadores de telecomunicações (AT&T, Verizon e T-Mobile) nos EUA”. Ou seja, a empresa firmou acordos em que, em troca de um pagamento, garantia que o seu motor de pesquisa estava pré-definido num universo de dimensão considerável, tanto nos equipamentos Apple como nos Android.

É referido que, em 2021, a Google “pagou um total de 26,3 mil milhões de dólares [24,11 mil milhões de euros] em partilha de receitas no âmbito destes contratos, uma despesa referida nos seus dados financeiros como ‘custos de aquisição de tráfego’”. A decisão aponta que, em 2021, esta era mesmo a maior despesa, “quase quatro vezes maior que todos os outros custos ligados à pesquisa combinados”.

Assim, o juiz Mehta determina três efeitos anticoncorrenciais desta ação: a redução de mercado, o impedimento aos rivais de atingir escala e a redução dos incentivos aos rivais para investir em inovação na pesquisa geral. Através dos tais contratos com outras empresas, argumenta-se que questões como a duração dos contratos (que se prolongam por anos) também funcionaram como uma barreira aos rivais.

Também é feita uma menção clara à Apple. “A possibilidade de perder dezenas de milhares de milhões em receitas garantidas vindas da Google — que atualmente chegam à Apple sem qualquer custo — não incentiva a empresa a lançar o seu próprio motor de pesquisa que, noutro caso, teria capacidade para fazer.” No documento, é dito que em 2022 o montante pago pela Google à Apple chegou a 20 mil milhões de dólares.

O juiz concordou com todas as acusações feitas pelo DOJ?

Não, em alguns pontos até deu razão à Google. Por exemplo, a Justiça norte-americana acusava a empresa de ter uma posição dominante em mais áreas da pesquisa publicitária. O juiz federal discorda, explicando que “a Google não tem um poder monopolista” nesses pontos e que “não pode ser responsabilizada pelas suas ações na sua plataforma de anúncios, a SA360 [Search Ads 360]”.

O mesmo juiz decidiu não sancionar a Google pela “falha em preservar as mensagens do chat dos funcionários”, que terão sido eliminadas de forma automática. O Departamento de Justiça dos EUA defendeu que este comportamento da Google era semelhante a destruição de provas. Porém, para o juiz, atribuir uma sanção este comportamento “não iria fazer mexer a agulha na avaliação do tribunal à responsabilidade” da tecnológica no tema principal do monopólio na pesquisa.

De qualquer forma, Mehta deixa o aviso: a decisão de não sancionar nesta questão não deve ser compreendida como “aceitação” do comportamento. “Qualquer companhia que ponha o ónus aos seus funcionários de identificar e preservar provas relevantes fá-lo por sua conta e risco. A Google evitou as sanções neste caso. Mas pode não ter tanta sorte no próximo.”