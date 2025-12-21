A impossível adesão da Ucrânia à UE em 2027, o elogio de Bugalho a Costa e uma corda para Temido. Um debate natalício a três

Observador: Concorda, Tânger Corrêa?

Tânger Corrêa: Concordo parcialmente com o doutor Bugalho, dizendo que não concordo com o que ele fez com o primeiro-ministro. E é preciso ver qual é a importância que ele tem no Conselho Europeu, que é pouca ou nenhuma.

Sebastião Bugalho: Em comparação com o anterior, é certamente maior,

Tânger Corrêa: O Presidente do Conselho, como tal, não tem, não é por ser António Costa.

Observador: Em que sentido é que o diz?

Tânger Corrêa: No sentido institucional. Ou seja, ao contrário da Von der Leyen, presidente da Comissão que tem poderes imensos, mais do que devia ter, claramente, António Costa, como Presidente do Conselho, é mais um moderador, digamos, uma pessoa que faz… Não estou a querer dar na cabeça do doutor António Costa, mas institucionalmente a posição do Presidente do Conselho é uma posição que não tem grande relevância do ponto de vista factual ou de execução.

Marta Temido: Sabe, é como os embaixadores? É que não podem, de facto, aparecer, porque não podem ficar com os louros da negociação.

Tânger Corrêa: Isso é verdade.

Marta Temido: Mas a negociação só existe porque existem os embaixadores.

Tânger Corrêa: .Agora está-me a querer apanhar a doutora Marta Temido…

Presidenciais. Temido garante que vota à esquerda, Bugalho desconfia que é em Catarina Martins

Os eurodeputados estabelecem qual é o perfil de Presidente da República que queriam ver em Belém a partir de 2026 onde concordam genericamente. Já sobre a escolha concreta, Sebastião Bugalho está decidido a votar em Mendes, e até faz parte da Comissão Política. Tânger Corrêa também jura fidelidade a André Ventura. Marta Temido continua sem se comprometer publicamente com um apoio (sugerindo que não segue a indicação do partido, de voto em Seguro), mas, provocada por Bugalho, acaba por garantir que não votará em Marques Mendes. O eurodeputado do PSD acredita ter desvendado em quem Temido vai colocar a cruzinha.

Observador: O que é que não pode ao próximo Presidente da República?

Marta Temido: O que é que não pode faltar? Lucidez, experiência, capacidade de fazer pontos e cumprimento absoluto daquilo que é a Constituição.

Sebastião Bugalho: Está quase a eleger o Marques Mendes.

Observador: Já disse várias coisas. Já disse também que não servia totalmente no candidato António José Seguro. Que outro candidato na tal constelação que falou é que lhe parece ser adequado?

Marta Temido: A minha opção pública foi não apoiar publicamente nenhum candidato. É evidente que, como também já disse, vou votar. E nesse momento tomarei a minha decisão. Creio que aquilo que as sondagens mostram nos últimos dias é que para muitos portugueses, para mim também, os debates têm sido muito importantes. E tem sido muito interessante conhecer melhor os candidatos.

Observador: Sebastião Bugalho, é relativamente declarado o seu apoio a Luís Marques Mendes. Neste contexto internacional, Marques Mendes tem capacidade para ser o melhor candidato em cima da mesa para ser o próximo Presidente da República?

Sebastião Bugalho: Nenhum país se vai conseguir defender dos desafios internacionais que iremos enfrentar nos próximos anos sem estabilidade interna. Um Presidente que seja inimigo da estabilidade interna será o Presidente inimigo do seu próprio país face a esses desafios. Portanto, tenho muito receio de candidatos que não conheçam a Constituição, que não conheçam o sistema político português, que não respeitem ou não conheçam as instituições que compõem a nossa República. Portanto, eu aí, espero que a senhora deputada não se ofenda, eu concordo que a experiência, o respeito e o conhecimento da Constituição, a moderação são características essenciais. E é por isso que eu apoio o Luís Marques Mendes.

Observador: Tânger Corrêa?

Tânger Corrêa: A característica essencial para um Presidente da República é ter sentido de Estado.

Observador: E em que candidato é que reconhece o maior sentido de Estado?

Tânger Corrêa: Obviamente que o Sr. Presidente André Ventura. Apoio André Ventura. Obviamente. Mas é evidente que André Ventura tem uma atitude digamos que revolucionária.

A propósito das Presidenciais, os eurodeputados dizem ainda compreender o facto de dois colegas eurodeputados serem simultaneamente candidatos presidenciais.

Observador: Nestas eleições, não é inédito, já aconteceu, acontece frequentemente, mas há dois eurodeputados na corrida presidencial, Catarina Martins e João Cotrim Figueiredo, Os eleitores não saem, de certa forma, defraudados?

Marta Temido: Penso que é frequente eurodeputados serem candidatos a lugares nos seus próprios países e isso, de alguma forma, mostra o prestígio também do Parlamento Europeu. Não me pergunte sobre escolhas pessoais e escolhas partidárias, que eu isso não tenho capacidade para fazer. Preferia juntar uma resposta às respostas anteriores, como se fosse assim, mas que é muito relevante. É que eu estou de acordo com aquilo que os meus colegas disseram em relação às características dos candidatos, mas há uma que para mim é evidente, se calhar por isso não a referi, que é ser de esquerda.

Sebastião Bugalho: Foi o quase a apoio à Catarina Martins. Quase, quase, quase.

Observador: E Sebastião Bugalho, como é que vê esta situação?

Sebastião Bugalho: O meu apoio é óbvio, já expliquei porquê, mas se tenho razões de crítica às candidaturas de João Cotrim Figueiredo e de Catarina Martins, não é certamente para eles serem eurodeputados. Não vou fazer nenhum tipo de juízo de valor sobre isso.

Observador: Tânger Corrêa?

Tânger Corrêa: Acho muito bem. Só acho pena que não tenham sido mais tempo eurodeputados para aprenderem mais. Porque é fundamental saberem o que é que se passa aqui para poderem ser bons candidatos. De resto, não tenho objeção nenhuma.

Sebastião Bugalho: E é por isso que o embaixador António Tângera Corrêa… Será que o candidato à presidência da República em 2031 depois de cumprir todo o seu mandato.

Política Interna. Temido cita Mário Lino e almirante sobre liderar o PS: “Jamais. Enforquem-me”. Tânger nega zanga com Ventura

Antes do debate acabar ainda houve tempo para os eurodeputados falarem sobre política interna, em particular a relação que têm com os respetivos líderes. Marta Temido falou sobre a hipótese de um dia ser líder do PS, o que rejeitou liminarmente. Sebastião Bugalho continua a jurar lealdade total a Luís Montenegro. E Tânger Corrêa desmente relação tumultuosa com André Ventura.

Marta Temido, sabemos que tinha muito à vontade com o ex-secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. Como é que é a relação com José Luís Carneiro?

Marta Temido: Vocês sabem que tinha muito à vontade é porque presumiram. É sensivelmente a mesma. Fomos colegas de governo. Fui colega de governo de Pedro Nuno Santos e fui colega de governo de José Luís Caneiro.

Sebastião Bugalho, articula-se frequentemente com o presidente do seu partido, Luís Montenegro? O que é que tem no horizonte para depois de um mandato no Parlamento Europeu?

Sebastião Bugalho: Quando fui convidado para o Parlamento Europeu, coloquei o meu mandato nas mãos de quem me convidou. Portanto, o meu mandato pode acabar amanhã, pode ser renovado em 2029, pode terminar em 2029, que é uma escolha que depende exclusivamente e somente de uma pessoa, Luís Montenegro.

Observador. Marta Temido, tenho de lhe fazer outra questão: é apontada frequentemente como uma possível sucessora de José Luís Carneiro na liderança do Partido Socialista. Exclui candidatar-se à liderança do Partido Socialista?

Marta Temido: Conhece aquela expressão “jamais”?. Em definitivo, não. Como diria uma outra figura da vida pública, “enforquem-me”.

Observador: Tânger Corrêa, como é que tem sido essa articulação com o seu partido, em particular com o líder André Ventura? Circularam algumas notícias de que a relação entre os dois estaria um pouco mais afastada.

Tânger Corrêa: Está afastada por 2.000 km, 2.500 km.

Observador: Para além da geografia.

Tânger Corrêa: Mantenho contacto permanente com o André. Eu sou o primeiro vice-presidente do partido. Não sou uma figura qualquer no partido. Sou o número 2 do partido. Obviamente que há uma relação de confiança. E nós, quando temos que falar, falamos. Quando eu tenho dúvidas, falo. Quando ele tem dúvidas, fala. Temos uma excelente relação. Por acaso, sei que correu essa notícia.

Observador: Exclui que haja aqui uma tensão.

Tânger Corrêa: São tricas de quem está por fora.

Os três eurodeputados despediram-se cordialmente, tom que mantiveram ao longo de todo o debate, com desejos mútuos de Feliz Natal.