Imagine uma viagem de silêncio absoluto, onde não sente qualquer irregularidade no piso e, dentro de um habitáculo, tem um som de teatro. Falamos do novo SUV elétrico Lexus RZ. É uma obra de arte de engenheiros e artesãos japoneses, com um conceito interior Takumi, o trabalho do mestre artífice altamente qualificado que dedicou décadas de paixão e maestria ao projeto.

Este é o novo Lexus RZ que tem preocupações ambientais que foram desenvolvidas para a absorção sonora com elementos de origem vegetal. Há quatro fatores que distinguem o conceito Takumi e que estão todos nesta novidade: a paixão, a dedicação, a precisão e a técnica. Todos eles estão na obra de arte que a Lexus apresenta. E diante desta realidade sabemos que a automação nunca irá superar a dedicação humana, porque só estes mestres têm a audição, visão e tato suficientemente apurados para detetar quaisquer eventuais imperfeições. O resultado é uma obra-prima.

Num modelo pensado ao detalhe, até a forma como o equipamento é configurado segue a mesma filosofia: no Lexus RZ, o luxo não é um extra, é o ponto de partida. A filosofia “Tudo Incluído” garante que sistemas avançados de segurança, acabamentos de nível premium e conectividade de última geração fazem parte da experiência desde a versão de entrada, para que o condutor só tenha de decidir uma coisa: para onde quer seguir viagem.

Tazuna: homem e máquina em perfeita sintonia

Mas nada ficaria completo se a ligação entre o condutor e o veículo não fosse perfeita e, por isso, o design foi construído dentro de um outro conceito, o Tazuna, algo inspirado entre cavalo e cavaleiro e que se traduz, dentro de um Lexus RZ, num cockpit com os comandos devidamente organizados que minimizam a procura e garantem que o condutor está focado na segurança e no bem-estar dos ocupantes. Os mestres conseguiram que o intuitivismo domine a configuração, algo que começa com um head-up display que facilita a utilização e que termina na união perfeita entre homem e a máquina, a tão conhecida filosofia Omotenashi. No entanto, toda a parte sensorial e de silêncio não ficaria completa sem novas tecnologias e, por isso, o novo SUV Lexus RZ apresenta o volante one-motion-grip, com um design retangular e em formato de meia-lua. Com adeptos convictos, o volante futurista melhora a visibilidade do painel e facilita manobras, com apenas 200 graus de rotação total, o que compara com um volante convencional que obriga a uma rotação de 900 graus. Este sistema no RZ é único a nível mundial e faz do modelo o primeiro a integrar a produção em série desta tecnologia. Mas temos mais inovação. Falamos do sistema comum nos modelos sem ligação mecânica, o steer-by-wire, e que mais não é do que a possibilidade de com pequenos movimentos no volante ser possível grandes movimentos de rodas. Está disponível na versão RZ 550e F Sport.

Vale a pena explicar o funcionamento do steer-by-wire que elimina a ligação mecânica física – a coluna de direção – entre o volante e as rodas, sendo o mecanismo substituído por sensores e sinais elétricos. Na prática quando o condutor vira o volante são sensores que enviam instruções e não se pense que há riscos. A marca estudou tudo e criou redundâncias, com um sistema de múltiplos sensores e baterias de reserva. E o que permite esta solução revolucionária? A resposta está na condução com a eliminação de vibrações e respostas rápidas em caso de necessidade de mudança de direção ou ultrapassagem, enquanto o estacionamento em locais apertados fica facilitado. E sem esquecer o que já falámos sobre o design do volante é que o espaço interno da coluna de direção, que desapareceu, permite desenhar volantes mais planos e que podem ser rebatíveis. De destacar ainda o interior, com uma nova função de escurecimento automático do teto panorâmico, ideal para a primavera/verão.

Mais do que um automóvel, é uma filosofia na mobilidade que o construtor japonês nos oferece, a que acresce toda uma tecnologia a nível de motorização e carregamento num novo SUV elétrico premium, construído sobre a plataforma e-TNGA, desenhada especificamente para estes modelos. O mercado dos SUV elétricos é o mais promissor na Europa, porque é o desiderato dos consumidores e a engenharia japonesa responde com qualidade e inovação.

Potência, autonomia e eficiência: os números do RZ

No que diz respeito a motorizações, o RZ elétrico tem uma capacidade de 77 kWh e tem ofertas com potência de 224 cv, na versão 350e; 380 cv na versão 500e; e 408 cv na versão 550e. Há ainda uma versão desportiva, o F Sport, que inclui um som virtual distinto, simulando a passagem de caixa numa transmissão automática.

A nível de carregamentos, a Lexus amentou a potência máxima de carregamento em corrente alternada para 22 Kw, e mantém a possibilidade de carregamentos rápidos que demoram cerca de 30 minutos para levar a bateria dos 20% aos 80%. A autonomia em ciclo combinado chega aos 559 km e em circuito urbano vai aos 769 km, e um pouco menos para o RZ 500e que varia entre os 457 km em ciclo combinado e os 609 km em circuito urbano. E não esqueçamos para os condutores mais agressivos que temos o RZ 550 e F Sport com, 408 cv de potência e que na aceleração dos 0 aos 100 km/h consegue consumir uns incríveis 4,4 segundos. Um aspeto técnico relevante para a segurança está na distribuição do binário entre eixos nos casos steer-by-wire, que se adapta à condução, podendo existir uma repartição 60:40 ou 0:100, e evitando as oscilações na carroçaria.

Há automóveis que cumprem uma função. E depois há os que criam uma sensação. O Lexus RZ pertence claramente à segunda categoria. Cada detalhe, do volante one-motion-grid ao silêncio envolvente do habitáculo, da plataforma e-TNGA à filosofia Omotenashi, foi pensado para que a tecnologia não se imponha, mas se funda com o condutor. Num tempo em que a mobilidade elétrica é tendência, o RZ afirma-se como visão. E isso faz toda a diferença para quem não quer apenas chegar primeiro ao destino, mas também ao futuro.