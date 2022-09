Em palco, três mulheres vestem e despem camadas de roupa ao som de uma batida frenética. Fazem uma trouxa com as peças que restam e carregam-na aos ombros. Comem juntas uma maçã vermelha, o fruto proibido, e começam por dizer: “no princípio não era o verbo”. Recordam os primórdios da vida, o exercício de aprender a andar, onde “a queda é sempre um passo em frente” e o desequilíbrio se torna essencial.

Durante 50 minutos, viajamos de forma turbulenta e saímos do sítio. Passámos pela fronteira de um país, por um avião prestes a descolar com cidadãos deportados e assistimos a um parto num barco com refugiados. Há referências à Troika, a Trump e à guerra, mas também a Gabriel García Márquez. Há violência, urgência e raiva nos corpos e nas vozes, que por vezes soam em coro, e o cenário tem tanto de enrugado como de desconfortável.

“O espetáculo nasce de um culminar de muitas preocupações que vou tendo na minha vida, como cidadã e como artista.” É quase sempre assim que Sara Barros Leitão, atriz, encenadora, dramaturga, ativista e diretora artística do Teatro Oficina, a única companhia em Guimarães, parte para um novo trabalho. Chegou à cidade para abraçar um novo desafio em janeiro de 2022, em plena campanha eleitoral, e não esconde a forma como este lugar, que só conhecia como espectadora, influenciou o seu processo criativo.

