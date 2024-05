À procura de reatar namoro com eleitorado alentejano, CDU aposta forte no ataque a Chega e IL

O candidato brinca com o assunto, mas para Paulo Raimundo o assunto é muito sério. “Da última vez que aqui estive choveu, agora está sol. É assim, enfrentamos todas as intempéries”. É a maneira encontrada pelo secretário-geral para agraciar a velha resistência comunista. Questionado entretanto pelos jornalistas sobre a possibilidade do ciclo da CDU ter atingido um ponto sem retorno, Raimundo nem pensa duas vezes: “Então, mas não andamos aqui há 100 anos?”

Se a presença do secretário-geral, pela segunda vez em quatro dias, já é prova suficiente da vontade de vir em busca de um bastião perdido pelos comunistas, a aparição de João Dias, deputado eleito por Beja em 2022, e que não o conseguiu voltar a ser em 2024, não é propriamente surpreendente. É precisamente o enfermeiro que abre o comício, anunciado ao público praticamente como uma velha glória do partido — a prova de que em política, apenas uns meses podem mesmo ser uma eternidade. Debaixo do braço, enquanto sobe ao palco, João Dias traz um documento com 183 nomes inscritos: são os nomes de 183 profissionais de saúde que apelam ao voto na CDU na corrida ao Parlamento Europeu.

O tema dá jeito tanto a João Oliveira como a Paulo Raimundo, mas apenas serve de ponto de partida para o que realmente marca o 4º dia de campanha da CDU: a aposta no ataque político para dar voz ao partido e reconquistar eleitorado. Se é verdade que o candidato comunista tinha garantido que não queria perder tempo em trocas de galhardetes com as restantes candidaturas, também deve ser dito que acabou por arranjar uma abertura para o fazer.

IL, Chega e Marcelo: os golpes sobem de intensidade

Depois de 3 dias de maior contenção nas referências aos opositores, os ataques começam a ser ensaiados ainda antes da chegada a Beja no Barreiro. Desta vez, os visados são a Iniciativa Liberal, o Chega e até o Presidente da República.

João Oliveira começa a apontar à IL num encontro com a Associação Africana do Barreiro, acusando o partido de Rui Rocha de defender a “recolha de dados biométricos e do controlo do movimento das pessoas para saber onde é que está em cada momento cada um dos imigrantes”. Depois, ironiza: “Convenhamos que, para quem se arroga como defensor das liberdades, é uma forma esquisita esta de as defender”.

Alguns minutos depois, em nova ronda de declarações aos jornalistas, a mira vira-se para o Chega. Questionado sobre as declarações de António Tânger-Corrêa, que no último debate televisivo fez uma ligação entre a pobreza dos imigrantes que chegam ao país e o aumento da violência, o candidato da CDU remete para o Estado Novo: “Em 1933 já havia a ideia de que era preciso pôr fim à desordem que era gerada pela pobreza, que os pobres são criminosos por serem pobres”.

Dois rounds, dois knockouts. Já em Beja, o candidato volta aos alvos da manhã, para lembrar que não têm uma única palavra nos respetivos programas políticas sobre o aumento dos salários. Depois, é Paulo Raimundo a atacar o Chega, desta vez na questão das migrações. “Está-se a marimbar para a imigração. É preciso parar com paninhos quentes”, sublinha, antes de ir mais longe, dizendo que o partido de André Ventura usa a imigração ilegal para “puxar para baixo os direitos dos trabalhadores”.