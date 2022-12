A notícia caiu na véspera de Natal e até o sempre reativo Presidente da República pediu um tempo antes de comentar o caso da secretária de Estado (do Tesouro) vinda de uma empresa pública (a NAV) depois de ter saído de uma outra (a TAP) com 500 mil euros de indemnização. No dia seguinte a conversa de Marcelo já foi outra (e de pois ainda outra) e a partir daí começou a desenhar-se a saída de Alexandra Reis — que esteve sempre em cima da mesa. No Governo, a leitura que predominou foi que mais do que uma questão de legalidade, o assunto era político. E as consequências passavam por uma fragilização com potencial devastador numa pasta de enorme sensibilidade no meio de uma crise, a das Finanças.

O acordo de saída de Alexandra Reis da TAP, que levou a uma indemnização de 500 mil euros, foi fechado no início do ano. A empresa tem tutela partilhada e o ministro das Finanças era outro, João Leão, já o ministro das Infraestruturas era o mesmo. E Pedro Nuno Santos tinha conhecimento que Alexandra Reis tinha saído da TAP com um acordo, embora não estivesse por dentro dos detalhes da negociação, segundo apurou o Observador. O Governo pediu-os agora à TAP e não ficou seguro sobre a sustentação jurídica apresentada pela companhia.

Quanto à decisão política sobre a governante no olho de (mais um) furacão caberia sempre ao ministro das Finanças Fernando Medina, já que agora Alexandra Reis era a sua secretária de Estado. Pelo meio, o primeiro-ministro tornou claro o seu desconforto com o caso que fez questão de dizer em público que desconhecia — em oito meses, já saíram oito governantes e qualquer gota de água que caia nesta altura, faz transbordar o copo. A maioria verteu água, mais uma vez.

Dia 1. Até Marcelo em silêncio

