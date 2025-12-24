A urgência num palco: 10 espetáculos de teatro e dança que marcaram 2025

Se, dentro de alguns anos, revisitarmos a lista que se segue, talvez reconheçamos um retrato nítido do tempo que agora atravessamos. Os espetáculos que abaixo destacamos insurgiram-se contra a indiferença e voltaram o olhar para o tema que, em 2025, tudo atravessa: a imigração e o ódio que sobre ela se abate, espelho das fraturas profundas que rasgam a Europa — em Portugal, com direito a cartazes à beira da estrada.

Nos últimos 12 meses, passaram pelos palcos nacionais criadores que sentiram a urgência de pensar o mundo confrontando-nos com as violências quotidianas, pulsões autoritárias e formas de polarização modernas. Haverá sempre espaço para a beleza e abstração (ou, pelo menos, é desejável que assim seja), mas, em 2025, o teatro e a dança cumpriram um desígnio maior: testemunhar a dureza da realidade.

Um Inimigo do Povo

De Marco Martins