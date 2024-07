Acusações de fraude, atas eleitorais retidas mas um resultado difícil de impugnar. Seis respostas sobre que se segue na Venezuela

O que argumenta a oposição?

A líder da oposição foi taxativa nas palavras que usou na noite de domingo: “A comunidade internacional sabe o que está a acontecer. O povo venezuelano votou pela mudança.” Nas horas anteriores, a oposição já tinha pedido aos cidadãos venezuelanos que não arredassem pé das mesas de voto durante a contagem. O candidato presidencial da oposição já tinha até levantado suspeitas sobre eventuais fraudes no escrutínio, alegando que o regime tinha impedido a transparência do processo ao recusar-se a partilhar com a oposição as atas do escrutínio nas mesas de voto. Elementos da candidatura da oposição terão mesmo ido presencialmente à sede do CNE para exigir as atas, mas sem sucesso.

Em declarações à BBC, o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, assegurou que podia “dizer com total confiança e garantias que o sistema eleitoral da Venezuela está plenamente protegido e é um dos melhores sistemas de votação automatizada do planeta”. A oposição concorda neste ponto, mas desconfia de quem manobra o sistema. “Foram violadas todas as regras”, acusou o candidato Edmundo González Urrutia, que, de acordo com os dados que a oposição diz serem os reais, teria ganho a eleição com 70% dos votos.

O sistema de voto na Venezuela é automatizado desde 2004, recorda a BBC. A votação funciona da seguinte maneira: um eleitor chega à assembleia de voto correspondente e identifica-se; de seguida, dirige-se à máquina de voto, que tem um ecrã onde surgem todos os candidatos, e clica no candidato que deseja escolher; a máquina regista o voto e simultaneamente imprime um papel com a indicação do voto. O eleitor deve, então, confirmar que o nome que surge no papel é o mesmo que acabou de escolher no ecrã — e depositar esse papel numa urna física ao lado da máquina.

No fim do dia, a contagem dos votos é feita de forma digital, com as urnas a servirem de redundância para a verificação do escrutínio. Na prática, no final do dia, são dados um conjunto de passos: cada máquina envia, através de uma linha terrestre dedicada, os resultados correspondentes para o CNE; cada máquina produz também, localmente, uma ata com os resultados ali registados, que o presidente da mesa deve imprimir e entregar aos delegados das várias candidaturas presentes na assembleia; por fim, são escolhidas algumas urnas para serem abertas e contabilizadas manualmente. Para que o processo seja válido, as urnas contabilizadas manualmente têm de corresponder aos resultados da ata que foi impressa pela máquina.

Não são todas as urnas que são manualmente contadas, mas cerca de metade das urnas do país. De acordo com o El País, é escolhida uma urna nas assembleias que tenham entre uma e quatro mesas; duas urnas nas que tenham entre cinco e oito; três nas que tenham entre nove e 11; e quatro nas que tenham mais de 11. Este processo de verificação aleatória permite que todas as candidaturas possam aferir a veracidade do escrutínio, bastando para isso comparar as contagens com as atas impressas pelas máquinas. Mas é aqui que surge o problema: a oposição alega que numa boa parte das assembleias de voto as atas das máquinas eletrónicas não foram impressas e entregues aos delegados, o que impossibilita a verificação.