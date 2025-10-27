Aliciava jovens guineenses a estudar em Portugal e abandonava-os no aeroporto. Foi acusado de auxílio à imigração ilegal

Em julho, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto acusou A. C. B. de um crime de associação de auxílio à imigração ilegal; 28 crimes de auxílio à imigração ilegal, um crime de burla qualificada e um crime de falsificação de documentos, por factos ocorridos entre 2014 e 2023. A sua associação também foi acusada dos mesmos crimes. Os lesados nunca mais voltaram a ver o dinheiro que pagaram.

Estudantes eram deixados sozinhos no aeroporto

O arguido A. C. B. foi buscar Elisabete ao aeroporto, mas o mesmo não aconteceu com outros lesados, como Paula (nome fictício). “Quando chegou ao aeroporto, o arguido não estava à sua espera, nem nenhum elemento da Associação arguida, pelo que suportou a sua estadia em Portugal com os seus próprios recursos financeiros”, lê-se na acusação a que o Observador teve acesso. “O arguido sabia sempre quando os estudantes chegavam ao território nacional e disponibilizava-se para os ir buscar ao aeroporto, mas nem sempre comparecia, deixando os jovens sozinhos e aos seus próprios cuidados.”

Ao ver-se sozinha, Paula contactou o instituto politécnico onde esperava estudar e foi-lhe comunicado que “não lhe tinha sido atribuída nenhuma bolsa de estudo e que não estava matriculada para frequentar qualquer curso naquela instituição de ensino”. Só nove meses depois é que a guineense recebeu notícias de quem tudo lhe prometera em troca do pagamento da candidatura feito meses antes, “pedindo-lhe desculpa por não ter efetuado a matrícula e pedindo-lhe que não se deslocasse ao SEF”.

Sem inscrição na escola, Paula não frequentou o curso, não tinha alojamento nem nunca recebeu qualquer bolsa. A família teve que suportar os gastos em Portugal. Mas como operava esta associação dedicada a trazer jovens guineenses para Portugal, deixando-os abandonados à própria sorte? Segundo a acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, A. C. B., de 48 anos, era o cérebro do esquema.