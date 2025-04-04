Ameaças de morte e a vida exposta. Juíza que decidiu contra Le Pen tornou-se alvo da extrema-direita em França

Antes de assinar a sentença que abalou o mundo jurídico francês, Bénédicte de Perthuis já não era desconhecida em centenas de páginas online de apoio à extrema-direita. Os defensores acérrimos de Marine Le Pen sabiam que presidia ao coletivo de juízes que estava prestes a julgar a líder do Rassemblement National e já preparavam uma campanha intensa de assédio online. Mas desde esta segunda-feira que tudo piorou: o seu rosto, morada e informações pessoais passaram a circular nas redes sociais. As ameaças de morte sucedem-se e o incitamento à violência contra a magistrada e restantes colegas também.

Desde as 13h00 de segunda-feira que todos os minutos passaram a contar para o gabinete da Direção de Serviços Judiciais de França. Era preciso “identificar os riscos e solicitar uma avaliação de ameaça”, entrando em contacto com o Ministério da Administração Interna para garantir que a “área em redor da casa da juíza estava protegida“, escreve o Le Fígaro, citando uma fonte próxima do ministério.

A juíza de 63 anos, do Tribunal Penal de Paris, tornou-se, assim, no alvo dos que a culpam de interferir no sistema político francês, depois de condenar Le Pen a quatro anos de prisão, dois dos quais com pulseira eletrónica e dois suspensos, por desvio de fundos europeus — mas sobretudo por ter declarado a sua inelegibilidade com efeitos imediatos por cinco anos, impedindo-a de se candidatar às presidenciais de 2027.

Perante o nível de gravidade e alerta que as ameaças contra os juízes estão a provocar, a polícia francesa lançou uma investigação e mais medidas de segurança de proteção aos magistrados. Já a União Sindical dos Magistrados franceses criou meios para realizar uma “vigilância das redes sociais” e tem estado a reunir conteúdo digital ilegal dirigido a juízes e a procuradores.

O ódio contra a classe judicial francesa tem sido difícil de conter e de monitorizar, ainda mais com incentivos diretos de representantes políticos como Jordan Bardella. Nas primeiras reação à condenação de Marine Le Pen, o atual líder da Frente Nacional atacou o que descreve como “a tirania dos juízes” em vigor. “Temos a sensação de que ela [classe judicial] frequentemente se volta contra um campo político”, deixou no ar em várias entrevistas.

Já no Palácio de Eliseu, as palavras de Emmanuel Macron são de apoio ao setor judiciário e a quem o compõe. O Presidente francês afirmou num Conselho de Ministros, citado por alguns participantes à AFP, que o sistema é “independente” e que “os juízes devem ser protegidos”.

A formação em contabilidade, a inspiração para ser juíza e a decisão (anulada) que absolveu ministro de Macron

Os que conhecem Bénédicte de Perthuis atribuem-lhe um “perfil de mármore que poucos conseguem igualar”, cita o Le Figaro. A juíza , conhecida pela sua vasta experiência judicial, é presidente da 11.ª câmara correcional do Tribunal Penal de Paris e especializada em casos de crime financeiro.

Tem formação de base em contabilidade e começou a carreira profissional em empresas de auditoria. Só aos 37 anos fez as provas de acesso à magistratura francesa. Em 2020 chegou a assumir que enveredou pela carreira judicial inspirada por Eva Joly, uma conhecida juíza de crime financeiro em França. “Ela mudou o meu destino”, referiu.

Os advogados ouvidos pela TF1 elogiam-na pelo seu estilo “franco” e “direto”, sem nunca descurar “ouvir atentamente as partes” dos processos que tem de julgar. “É alguém que assume um comando perfeito dos seus casos” , diz um advogado citado pela televisão francesa. Uma advogada especializada em Direito Penal garante mesmo que Bénédicte de Perthuis toma “a lei como bússola”. Não tem, aliás, afiliações partidárias no currículo ou tendências políticas a registar publicamente.