Amigos dos tempos do KGB, um parceiro de judo e a mulher que assinou o OK do Senado à guerra. Eis o círculo próximo de Putin

Também ex-KGB, também amigo próximo de Putin, parte do grupo dos siloviki, os homens que integraram, tal como o presidente, o aparelho de segurança e dos serviços secretos, Alexander Bortnikov é desde maio de 2018 o diretor do Serviço Federal de Segurança — Nikolai Patrushev saiu, ele entrou.

Antes disso, contou uma fonte do FSB à revista russa New Times (cujo site foi um dos bloqueados pelo Kremlin durante esta semana), terá sido o responsável por organizar e supervisionar o assassinato do ex-agente russo naturalizado britânico Alexander Litvinenko, envenenado com polónio no Reino Unido, em 2006. Na altura, era o responsável pelo Departamento de Segurança Económica do FSB. De acordo com a fonte anónima da New Times, para além de Bortnikov, também Nikolai Patrushev terá estado implicado no plano.

Atualmente, como responsável por uma das agências que mais peso tem no país, salienta a Sky News, Alexander Bortnikov é o homem que controla com mão de ferro a vida russa e que tem sido responsável pelas “dezenas de milhares de detenções e pelo dramático aperto das restrições à sociedade civil que se acentuou no último ano, particularmente desde a prisão de Alexei Navalny”.

O peso da sua opinião junto de Vladimir Putin não tem uma medida certa mas, à BBC, observadores do Kremlin garantiram que o presidente russo confia mais nas informações que recebe do FSB do que em qualquer outra fonte.

O que não será necessariamente positivo, disse à Sky News Tatiana Stanovaya, perita em segurança e fundadora do think-tank R. Politik: “Imaginamos que ele entrega diariamente a Putin relatórios sobre as influências americana ou ocidental hostis dentro da Rússia, e como os serviços secretos ocidentais estão a tentar minar a estabilidade política. E ele acredita nisso”.

Sergei Naryshkin

Diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira (SVR)

67 anos