O dia em que Vladimir Putin matou os Acordos de Minsk — e abriu a porta a uma possível guerra

Biden e Zelensky pegaram no telefone e falaram durante 35 minutos, mas pouco se sabe do conteúdo. Um comunicado da Casa Branca indica que “Biden reafirmou o compromisso para com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, condenando a decisão de Putin” e “reiterou que os Estados Unidos vão responder de forma rápida e decisiva, alinhados com os aliados e parceiros a mais agressões russas contra a Ucrânia”.

Além de anunciar conversas com líderes ocidentais, pouco foi dito ainda pelo governo ucraniano, mas a procuradoria-geral do país anunciou que abriu um processo crime relacionado com as ações de Vladimir Putin para mudar as fronteiras do país. Irina Venediktov escreveu no Facebook que se viu forçada a agir depois do reconhecimento da independência das províncias separatistas ucranianas, e explicou que abriu o processo ao abrigo do artigo 11º código penal, que proíbe apelos deliberados para mudar as fronteiras do país.

Até o ex-campeão mundial de xadrez Gary Kasparov, um os maiores opositores do presidente russo, não quis deixar esta jogada de Putin em branco: “Ninguém devia dar-se ao trabalho de decifrar este lixo. Putin quer conflito porque precisa de conflito. Tem de distrair a atenção dos seus falhanços na Rússia, destruir qualquer modelo democrático próximo”.

As reações oficiais coincidem no uso da palavra “sanções”. Putin, porém, deixou claro no seu discurso que não se sente ameaçado por elas: “Tentaram chantagear-nos, ameaçar-nos com sanções. Acho que as vão impor e continuar a usá-las à medida que o nosso país se tornar mais poderoso. Vão sempre invocar uma desculpa para aplicar sanções, o objetivo deles é travar o desenvolvimento da Rússia”, disse, sobre o Ocidente, que acusou de usar “as mesmas velhas palavras” ao longo dos últimos dias.

Tropas russas a caminho de Donbass em “missão de paz”. Ficarão por aí?

O espaço para a diplomacia é, por isso, cada vez mais diminuto. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, vai encontrar-se com o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, esta quinta-feira. Blinken avisou, porém, que cancelará o encontro caso a Ucrânia seja invadida, o que significa que pode cair com o envio destas tropas para a “manutenção da paz”.