Amílcar Moreira: "Preocupa-me que deixemos a Segurança Social dependente da imigração. Isso pode esvair-se de um momento para o outro"

Que houvesse maior independência.

Sim.

É aí que entra o Conselho das Finanças Públicas?

É aí que entra o Conselho das Finanças Públicas. Nós considerámos várias hipóteses. Fizemos um trabalho nesta área, que acho importante. Fizemos um workshop, que se chama Peer Review, onde fomos aprender com as experiências dos Estados Unidos, do Canadá e de França para perceber como é que monitorizam a sustentabilidade, como dão informação ao público e aos decisores políticos sobre a sustentabilidade. E escolhemos esses três casos porque eram diferentes modelos que partiam sempre do mesmo princípio, que era a separação entre a decisão política e o processo de produção de informação. Não é uma fórmula mágica, mas garante pelo menos o princípio da independência e que há formas de a sociedade olhar para as projeções e para a política do governo e dizer se estamos a ir numa boa direção ou não. O modelo que nós temos em Portugal é que há duas entidades que estruturam a informação que recebemos sobre pensões. Uma é o Governo com o relatório da Sustentabilidade da Segurança Social no âmbito do Orçamento do Estado e outro é a Comissão Europeia, que produz um estudo trianual, o Ageing Report, cujos pressupostos se baseiam em todas as projeções do Ministério. Em último caso, quem decide os termos dos nossos cenários é a Comissão Europeia, porque nós incorporamos. Obviamente que a própria metodologia do modelo utilizado pela Segurança Social tem as suas especificidades que permitem ajustar à natureza e até tornam, a meu ver, as projeções demasiado dependentes dos cenários da evolução de curto prazo.

São muito voláteis.

Sim, isso tem a ver com a própria metodologia adotada. Agora, a questão é que precisamos de uma ideia clara sobre a sustentabilidade. Por exemplo, há projeções da União Europeia que são bastante otimistas, por exemplo, ao nível da taxa de participação no mercado de trabalho, ou seja, que pode subir até os 80%, que íamos ser todos nórdicos e vamos todos trabalhar, e isso será difícil. Nós já temos uma boa taxa, comparado com outros países do Sul, mas também temos uma percentagem de população com muito baixas qualificações, que terá dificuldades em enquadrar-se no mercado de trabalho nos próximos anos, que por ter baixas qualificações e ter uma participação no mercado de trabalho em profissões menos qualificadas vai chegar à reforma em piores condições do que outros, com mais problemas de saúde e possivelmente com uma menor predisposição para participar no mercado de trabalho. Portanto, não é seguro que essas projeções do crescimento da participação no emprego se venham a confirmar. Era muito importante para nós, enquanto país, para podermos tomar decisões a sério e mais informadas sobre a sustentabilidade do sistema, que tivéssemos uma base de informação que fosse independente e muito mais ajustada às especificidades da sociedade portuguesa, do mercado de trabalho português, da economia portuguesa.

Deixe-me só voltar à questão do Chega que estava a referir. Disse que o facto de termos um partido como o Chega no Parlamento pode dificultar reformas de fundo. Não percebi bem esse seu argumento. Que tipos de reformas de fundo?

Vou dar um exemplo. O anterior governo francês, antes deste cair, introduziu a muito custo uma reforma para o aumento da idade de reforma.

Foi muito contestada nas ruas.

Não só foi muito contestada, foi um dos principais pilares da oposição ao governo, e o governo Bayrou é difícil que sobreviva também. E os dois principais blocos que são extrema-direita, mas também extrema-esquerda… a extrema-direita já disse que a primeira coisa que vai fazer é acabar com essa reforma. Porquê? Porque é muito fácil para este tipo de partidos alavancarem-se em medidas que têm custos políticos fortes. Temos um quinto do nosso Parlamento alocado a um partido, mas que tem o poder, como já vimos ao longo destes seis meses, de criar e desfazer maiorias de apoio ou de bloqueio a medidas. Quando ele se torna um ator privilegiado do sistema e as suas agendas começam a condicionar o outro, a nossa capacidade para impor mudanças estruturais fica imensamente reduzida.

Mas, então, está a dizer que mudanças estruturais teriam que passar por medidas pouco populares.

Não, não, não. O estudo que eu fiz para a Fundação Francisco Manuel dos Santos mostrou que a transição para um modelo de estilo sueco significaria um corte muito significativo do valor dos benefícios. Mas quem é que acha que, se evoluíssemos para esse sistema, um partido como o Chega vai dizer: ‘Vamos mesmo fazer uma medida que nos põe exatamente contra o tipo de eleitorado que nós queremos atrair’. Esse estudo para mim foi um bom exemplo de como nós precisamos de ter mais informação a fundamentar os debates sobre pensões, porque muito do debate sobre pensões que é feito em Portugal é feito no achismo. “Eu vi o caso da Suécia”. E depois não sabem de todo outro conjunto de países que foram para modelos de natureza nocional e voltaram atrás. E temos outros países, por exemplo, que introduziram sistemas dessa natureza, mas cujo modelo de introdução foi tão prolongado no tempo que o efeito sobre o sistema foi zero.

A comissão fez propostas menos populares, por exemplo, em relação à passagem à reforma por desemprego de longa duração, onde propõem uma limitação. Ou que a idade da reforma antecipada acompanhe a idade normal da reforma. Estão à espera que esse tipo de medidas tenha uma sequência com este Governo?

Olhe não lhe sei dizer. Não acho que este Governo tenha maioria para fazer medidas que tenham custos políticos significativos, numa área em que, claramente, o líder da coligação se quer reposicionar junto de um eleitorado que perdeu, que era muito significativo para eles, e que está a tentar reconquistar. Sobre a medida e os efeitos da medida era mais pelo princípio do que pelo impacto. O que a nossa análise mostra é que aquele regime em específico já quase não é utilizado.

Está a falar da reforma antecipada por desemprego de longa duração.

Sim. Já é um mecanismo muito marginal, e que nós teríamos ganhos, quanto mais não seja de eficiência. Mas depois, a parte importante, e não é uma recomendação original nossa, já tinha sido feita pela OCDE, é que nós temos uma idade normal da reforma que progride com a esperança média de vida, e vai acelerando ao longo do tempo. Daqui a pouco, qualquer dia, estará nos 69 anos.

Os tais 69 anos do estudo da Fundação…

Era uma questão de tempo e eu percebi o choque, ninguém mais do que eu percebeu pessoalmente o choque da população portuguesa relativamente às conclusões daquele estudo, mas o princípio já estava lá. E já era antecipável que cheguemos a 2040, nos 68, e em 2060 já estejamos numa idade de reforma perto do 70, ou algo assim. Mas voltando ao desemprego de longa duração: temos uma idade de reforma que progride no tempo, mas a idade de reforma antecipada não e isso criou um décalage muito grande. E isso tem dois tipos de consequências. Um é: abre uma porta a saídas muito extemporâneas do mercado de trabalho. O outro é que quem se reforma antecipadamente tem custos, penalizações muito significativas. O que não é bom, nada disto é um cenário bom para a economia portuguesa. Não é bom para as pessoas que se reformam, não é bom para o sistema.

Mas essas penalizações já funcionam como um desincentivo…

Sim, sim. Mas a questão é que o incentivo que nós temos é para reter as pessoas no mercado de trabalho. Ainda não se faz isso sentir. É uma coisa muito pouco estudada, e os EUA são um bom caso disso, da importância do que se chama de dividendo demográfico para o crescimento económico. Ou seja, quanto do nosso crescimento não é resultado da imigração, só pelo efeito matemático, de aumentar o número de pessoas: mais pessoas a consumir, mais pessoas a produzir, e só isso aumenta o PIB. Por acaso, o que está a acontecer neste momento é que, nos últimos anos, vivemos um período interessante de crescimento, quer da população, mas também ao mesmo tempo aumentos de produtividade. É o melhor dos mundos, não é? Mas a migração é uma coisa muito pró-cíclica, ou seja, aumenta muito quando as coisas estão bem, diminui muito quando as coisas estão mal, e isso é que é a minha preocupação relativamente à componente da imigração.

“É muito mau princípio fazermos projeções para o sistema na presunção de que a dimensão dos movimentos migratórios se vai manter”

Eventuais limites à imigração que este Governo possa seguir preocupam-no? Podem ter efeitos na sustentabilidade da Segurança Social?

Acho que temos de separar as duas coisas. Um é os efeitos da imigração, ou dos movimentos migratórios, sobre o sistema. Isso está mais estudado. Menos estudado está o efeito das políticas de imigração sobre a sustentabilidade. Não sou um especialista nessa área específica da literatura, mas nunca me deparei com um estudo que se focasse especificamente sobre isso e, portanto, pretendo evitar pronunciar-me sobre a questão da natureza das políticas de imigração. Mas posso dizer-lhe sobre a imigração várias coisas. Um: os efeitos das migrações, ou dos movimentos migratórios, sobre os sistemas de Segurança Social, nomeadamente sobre sistemas de pensões, são muito difíceis de modelizar. Falo por experiência própria. Quando fiz aquele estudo para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, na primeira vez que tentámos implementar o módulo de migrações, o modelo explodiu. E eu pensei: “mas queres ver que eu não consigo acabar o modelo?” Lá conseguimos uma solução técnica.

Porquê?

Porque os efeitos dependem de um conjunto de variáveis sobre a natureza dos movimentos migratórios: se há mais entradas ou mais saídas, a duração das entradas, ou seja, as pessoas ficam pouco tempo? É uma duração de curto prazo ou de longo prazo? Sendo de mais longo prazo, dá direito à formação de direitos que possam ser levados para outros países, o que significa responsabilidades para o sistema? Do meu conhecimento, ainda é, tecnicamente, quase impossível modelizar estas opções. O conhecimento que nós temos sobre o impacto das migrações sobre o sistema é reduzido. No modelo que a Comissão Europeia usa não há diferenças entre movimentos migratórios, entre imigração e emigração. É só o saldo migratório, ou seja, em que aumenta a população por razão do saldo migratório, o que nos diz muito pouco sobre os efeitos da migração.

Eles fazem uma simulação de maior e menor imigração, que é sempre informativa, mas não vai a este aspeto que eu falei agora. Além de ser muito difícil de modelizar, o efeito da migração é muito pró-cíclico. Portugal já passou por isto, já passámos por ondas de migração, por partidos políticos que se opunham à imigração e a associavam ao crime. Isto já tem tudo mais de 20 anos. E isso passou-se num período de alto crescimento da economia portuguesa, associado a uma pequena bolha imobiliária — curiosamente, algo pelo qual acho que nós também estamos a passar, apesar de ninguém querer falar sobre isso. Esse foi um período em que havia necessidade de mão de obra na economia portuguesa e veio a imigração para a suprir. Isso acontece agora. Ou seja, a economia portuguesa está a crescer, está a exigir mão de obra, ela está a vir. Se pomos mais ou menos limites, não sei qual é a eficácia, só muda a natureza de como é que isso acontece. Mas ela está a vir. O problema foi o que se passou a seguir. Quando veio a crise, logo a seguir em 2003, imediatamente uma parte importante daquele fluxo imigratório que tinha chegado a Portugal, por exemplo, pessoas vindas do Brasil, voltou imediatamente para o Brasil. Lembro-me muito bem, na altura, de ouvir dizer: “Eu vou para o Brasil, era o início do governo de Lula, as coisas estão muito melhor no Brasil do que aqui”. As pessoas foram embora. A questão é que flutua muito. E uma das coisas é que os modelos de previsão que temos não têm em consideração movimentos cíclicos da economia. Ou seja, eles assumem que a produtividade cresce em linha, não em ondas.

Não conseguimos ter uma noção do impacto que a imigração tem na sustentabilidade, no longo prazo, da Segurança Social, é isso?

Nos termos que nos seria útil não. O que eu queria chamar a atenção é que é muito mau princípio estarmos a fazer projeções para o sistema na presunção que a dimensão destes movimentos migratórios se vai manter. E nisso até a Comissão Europeia foi bastante comedida, fizemos uma avaliação de comparar os saldos migratórios que eles estão a assumir com o nosso trajeto histórico. Nem é das áreas que me preocupa mais. Mas para efeitos de discurso público, esta ideia de que nós precisamos sempre mais de imigração, e venha a imigração, e vamos deixar o sistema dependente dos ganhos pela imigração, sem pensar que isso pode, de um momento para o outro, esvair-se e criar uma nova pressão sobre o sistema, isso preocupa-me.

“Não estamos a acautelar bem” efeitos da precariedade na carreira contributiva dos jovens

Fizeram um inquérito aos jovens em que uma das perguntas era se eles acreditavam se iam ter pensões no futuro. O que é que eles responderam e que conclusões é que tiraram desse inquérito?

Essa não foi uma área que eu acompanhei muito na Comissão. O que aconteceu foi que a Comissão convidou uma equipa de investigadores do ISCTE a realizar um inquérito. O inquérito é feito por eles, online, difundido através das redes sociais, o que põe sempre questões sobre a representatividade da amostra.

Já estão a estudar só um certo tipo de jovens…

Que já estão mobilizados para responder. Quem está no Twitter, ou é um troll, e vai para ali só para fazer asneiras, ou é uma pessoa, por exemplo, que está muito atenta à agenda política, é muito polarizado, seja à direita, seja à esquerda.

Que tem interesse na matéria…

E, portanto, eu tomava sempre os resultados com um grão de sal.

Então, mas o que é que esses jovens dizem? Pelo menos esses.

Sei que o resultado já era de grande descrença no sistema, que se justifica porque este grupo, até aos 30 anos — e isso é uma das dimensões do sistema que eu acho que nós não estamos a acautelar bem —, tem elevados níveis de precariedade. E há um circuito vicioso entre precariedade contratual, instabilidade no posto de trabalho, baixos salários.

Logo, baixas pensões.

Logo, é um mecanismo de erosão da carreira contributiva, que, ou por terem salários mais baixos durante períodos alargados, se não conseguem fazer a transição para contratos normais de trabalho, ou por terem carreiras contributivas com interrupções significativas, impede a formação de carreiras contributivas mais longas. Em ambos os casos, ou até na acumulação dos mecanismos, resulta em pensões mais baixas para pessoas que não conseguem fazer a transição para contratos de trabalho mais estáveis. Não foi possível operar no âmbito do Livro Verde a completa dimensão desse fenómeno no sistema e dos impactos que isso tem ao longo do prazo.

Também gostava de ter tido mais meios para estudar essa parte…

Eu gostava de ter tido mais meios para estudar tudo o que nós queríamos estudar.

Mas o que é que responde a esses jovens? Vão ter pensões no futuro?

Sim, vão ter sempre. Acho que as pessoas têm de perceber uma coisa. Portugal, para já, tem uma das constituições que mais protege os direitos sociais no mundo. Há estudos mesmo sobre isso, sobre o grau de proteção dos direitos sociais nas constituições e Portugal está em primeiro lugar.

Mas vão ter pensões dignas?

Essa é a preocupação.

A taxa de substituição vai ser uma taxa de substituição semelhante à que existe hoje em dia?

Isso vai descer porque não ignoremos uma coisa, a reforma de 2007 foi feita com o objetivo de cortar significativamente o valor das pensões futuras.

Porque o período que é tido em conta é mais alargado.

Exatamente. É o período tido em conta, a taxa de formação é feita de outra forma. Portanto, a reforma foi isso e precisava, porque o sistema caminhava passos largos para estar sob pressão muito mais cedo do que entrou. Portugal, mal ou bem, tem tido uma trajetória relativamente de sucesso no sentido de ir adiando o impacto que seria previsível de um processo de transição demográfica e de transição do próprio sistema. Se tudo correr bem, quando chegarmos a 2045 ultrapassamos a fase pior da transição do sistema em que tínhamos, por um lado, muitas pessoas a envelhecer e, por outro lado, pessoas que formaram direitos de pensão com regimes especialmente generosos — estamos a falar de pessoal nomeadamente na Caixa Geral de Aposentações (CGA) — e isso criava uma pressão sobre as contas públicas. Para estes jovens: eu acho que esta geração não teve sorte porque é uma conjugação de precariedade, salários mais baixos do que deveriam estar a receber e dificuldades em autonomizar-se, sair de casa.

O sistema não vai ser capaz de lhes responder na reforma da forma que eles provavelmente vão precisar?

Eu acho que a preocupação que devia haver nos decisores políticos é de como é que nós estamos a formar as carreiras contributivas destas pessoas. Essa, aliás, é uma das recomendações. Ou seja, a questão da precariedade, de medidas efetivas contra a precariedade. E nós até temos, nos últimos 5 anos, melhorado um bocadinho na percentagem de pessoas que passam de contratos temporários a contratos sem termo, mas ainda é muito alto [o peso de contratos a termo] e é particularmente alto nos mais jovens.

Mas é aí que também podem entrar os sistemas complementares? Ou acha que o sistema da Segurança Social não deve estar dependente desses sistemas?

Acho que o sistema complementar pode oferecer oportunidades para pessoas reforçarem as suas poupanças de reforma — pode e deve — já que no público, claramente, estamos a caminhar para um sistema que não é tão generoso como era nos anos anteriores. E as pessoas precisam de ter noção disso.

E têm noção disso?

Não, porque eu acho que o problema é que mesmo aqueles que se preocupam com a sustentabilidade do sistema falam dele como se ele fosse explodir. E ele nunca vai explodir porque as pensões vão ser pagas. E a gente vai sempre arranjar… Isso aconteceu em 2013. O Tribunal Constitucional, confrontado perante uma decisão que iria impor cortes a pensões disse: nestes termos não, a não ser que isto faça parte de uma reforma estrutural do sistema que realoque direitos e responsabilidades dentro do sistema. A quebra do contrato social que está por trás das pensões não pode ser justificada nestes termos. Obviamente, que as maiorias dentro dos tribunais constitucionais pela sua natureza são tribunais políticos, podem ir mudando, mas é uma decisão que cria impactos para o futuro. Eu não me preocuparia com a questão de terem ou não pensões, preocupar-me-ia com qual é o valor da pensão que eles vão receber. Mas acho que eles neste momento estão mais preocupados, se calhar, em encontrar uma casa para viver.