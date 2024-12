"Vai ter de haver, mais tarde ou mais cedo, uma limitação ao valor" das pensões a atribuir no futuro, diz Gabriel Bernardino

“Escreva isto que lhe digo: vai ter de acontecer, mais tarde ou mais cedo, vai ter de ser feita uma limitação ao valor das pensões. Vai ter de acontecer”, afirmou o especialista em sistemas de pensões que foi durante 10 anos presidente da EIOPA, o principal regulador europeu das seguradoras e dos fundos de pensões – organismo que liderou até 2021. Depois disso, mais recentemente, foi durante um ano presidente do regulador do mercado de capitais, a CMVM, um mandato que teve de interromper por motivos de saúde.

Gabriel Bernardino, que fez uma apresentação sobre o sistema de pensões português na conferência anual da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património (APFIPP), nesta quarta-feira, pede “transparência” aos líderes políticos, para que assumam os “custos políticos” de explicar aos cidadãos – desde logo, os jovens –, que estão neste momento a financiar essas reformas, que não vão ter, nem pouco mais ou menos, reformas [públicas] que sejam consentâneas” com as que existem hoje.

“As pensões mais baixas deveriam, efetivamente, ser aumentadas e haver maior esforço nesse sentido”, afirma Gabriel Bernardino. “É muito penalizador é ver o discurso político ser apenas focalizado no ponto do crescimento das pensões, quando existe uma questão muito mais importante que tem a ver com o futuro da adequação das pensões no sistema e da sua sustentabilidade”, avisa o especialista que considera urgente que haja medidas no sentido de estimular a poupança privada para complementar a previsível descida das reformas públicas – e critica a gestão que é feita pelo Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social.

“Pensões que reformados estão a receber neste momento são, ainda, relativamente generosas”

Partindo da sua experiência na EIOPA, como é que se pode enquadrar o sistema de pensões de reforma em Portugal, na comparação com os outros países europeus no que diz respeito à sua sustentabilidade futura?

Diria que há elementos que são convergentes. Todos os sistemas de pensões que funcionam em repartição têm neste momento desafios muito grandes devido ao envelhecimento das populações, a nível europeu. E, também, devido à necessidade de equilibrar as finanças públicas e, portanto, o financiamento por parte do Estado é obviamente um ponto a nível europeu como é em Portugal. Talvez o elemento mais distintivo relativamente à situação portuguesa é o facto de nós, por diversas vicissitudes ao longo dos anos, não termos conseguido ter um sistema complementar de pensões nível privado e em capitalização, como existe já a funcionar, desde há muitos anos, em vários países europeus. Esse é um aspeto distintivo que penso que deverá ter de ser alterado.

Porque a falta disso torna a sustentabilidade do sistema menos garantida?

A sustentabilidade de um sistema de segurança social deve ser vista sobre diferentes pontos de vista e de análise. Em primeiro lugar, a questão de perceber até que ponto as pensões que são geradas por esse sistema são adequadas para os cidadãos. E esse é um ponto em que o nosso sistema, claramente, com as alterações que foram efetuadas – e bem – em 2002 e em 2007…

Ficou um pouco melhor?

As pensões que, neste momento, os reformados estão a receber são, ainda, relativamente generosas, quando comparadas com a média em termos europeus. Mas há uma mudança significativa que vai acontecer nos próximos 10, 15, 20 anos, com um decréscimo muito substancial dessa adequação. As taxas de substituição vão baixar muito significativamente.

Nesta quarta-feira participou na conferência anual da APFIPP. Há poucos meses entrevistámos no Observador o presidente dessa associação, João Pratas, que dizia precisamente que as pessoas não têm noção de quanto irão perder quando chegarem à reforma, o que liga ao ponto que está a referir sobre a taxa de substituição…

As reformas feitas no sistema de segurança social em Portugal foram positivas e foram muito importantes para o equilíbrio futuro do sistema. Mas as transformações que se fizeram levam a um abaixamento da chamada taxa de substituição – que é aquilo que, no fim de contas, para o reformado, é importante, que é o valor da pensão face ao salário que se recebia. E estamos a falar de uma situação que é passar de uma taxa de substituição à volta dos 66% para uma taxa de substituição à volta dos 38%. Ora, isto é uma mudança muito radical e não foi feito, na mesma altura, o incentivo à criação de mecanismos privados, de mecanismos de capitalização.

Mas há forma de reverter estes números sobre a futura taxa de substituição? As pessoas já começaram a perceber, já ouviram falar sobre esta questão da taxa de substituição, muitas já têm uma ideia dos números, mas é irreversível, ou seja, há alguma forma de dar a volta a esses números ou não?

A forma como o sistema está desenhado para ser mais sustentável vai levar inevitavelmente a isto, portanto, é uma realidade. Diz que as pessoas já têm um pouco essa noção mas ainda falta essa noção. E um dos aspetos que seriam essenciais era que fosse promovida uma campanha de comunicação muito clara para as pessoas perceberem que isto lhes vai acontecer.