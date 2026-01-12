António Filipe tenta tudo na última semana com um objetivo: resistir

Primeiro no Porto, depois na capital. António Filipe tinha avisado que o fim-de-semana iria mostrar uma grande mobilização, e cumpriu. As primeiras grandes enchentes na campanha trouxeram à candidatura o primeiro sinal de força de uma candidatura que vai tendo dificuldades para se impor no espaço mediático. A presença de Paulo Raimundo trouxe energia, o aparecimente de Jerónimo de Sousa trouxe simbolismo e emoção, mas os números são o que são: em praticamente todas as sondagens conhecidas até aqui, o candidato apoiado pelo PCP não vai além dos 4%. Os comunistas têm uma semana para acelerar passo.

Aproveitando a evidente fragilidade do Bloco de Esquerda e um aparente desencanto do eleitorado com António José Seguro, o PCP avançou para estas eleições com o objetivo de tentar recuperar o estatuto de força liderante à esquerda do PS. Até este fim de semana, no entanto, as coisas não estavam a correr particularmente bem aos comunistas. Aliás, os dois comícios devem ser lidos com uma oportunidade de viragem numa campanha que até agora, se vai fazendo a meio gás e com muitas dificuldades para lidar com a pressão do voto útil em António José Seguro.

Na primeira semana oficial, António Filipe não teve contacto espontâneo com a população nas ruas. Os dias foram maioritariamente dedicados a uma série de sessões públicas, destinadas a ouvir cidadãos e apoiantes sobre vários temas. Em Setúbal, António Filipe ouviu as queixas dos trabalhadores por turnos; em Pedrógão Grande, o lamento dos bombeiros; em Lisboa, as reivindicações das mulheres. Houve também vários jantares com apoiantes, que terminam sempre com um discurso do candidato. Mas, a cada sítio que ia, o tema era, quase sempre, único: António José Seguro.

Um problema chamado voto útil

Aconteceu em Lisboa e toda a gente sabia que ia acontecer nas presidenciais. Há poucos meses, também João Ferreira foi pressionado para se juntar a uma solução de convergência, em torno de Alexandra Leitão, para combater Carlos Moedas. Apesar da recusa, era previsível que a esquerda (no mínimo no espaço socialista) voltasse à carga nestas eleições, e assim se concretizou. António José Seguro percebeu que a passagem à segunda volta provavelmente se trata mais de uma questão aritmética do que política, e lançou a narrativa: para a esquerda ser representada nesse momento, ele é a única hipótese.

Expectável ou não, esta estratégia, que até chegou a ser explicada em voz alta pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, desorientou a candidatura de António Filipe nos primeiros dias da campanha oficial. Fosse onde fosse, o comunista estava condenado a responder sempre ao mesmo tema. Iniciativas em Setúbal sobre a precariedade no setor da cultura, perguntas sobre Seguro. Sobre a requalificação da Costa da Caparica, perguntas sobre Seguro. Depois de encontros com Manuel Carvalho da Silva em Lisboa, ou com pescadores em Peniche, Seguro, Seguro e sempre Seguro.

A consequência deste cerco apertado foi óbvia: independentemente da ação de campanha, os soundbytes que passaram nos telejornais à noite e que dão títulos nos jornais são sobre Seguro, e nunca sobre os temas que o comunista quer trazer à campanha. Mesmo que não tenha conseguido levar ninguém a desistir, o socialista conseguiu ocupar grande parte do espaço mediático da candidatura de António Filipe. E isto é um enorme desafio para um candidato que está nesta corrida para provar que o PCP consegue resistir ao ar dos tempos.