Apoio à Gronelândia e exercícios militares na fronteira americana. Como o Canadá reage ao interesse de Trump pelo Ártico

Donald Trump, sentado atrás da resolute desk, fala a uma plateia de oito líderes europeus, que parecem ouvi-lo atentamente. No fundo, vê-se um mapa do continente americano. A bandeira dos Estados Unidos cobre o país, a Venezuela, a Gronelândia, mas também o Canadá. A imagem foi publicada pelo Presidente norte-americano nas redes sociais na passada terça-feira e foi gerada por Inteligência Artificial. O foco no Canadá não é novo e reacende tensões do ano passado, quando Trump insistiu que faria do vizinho a norte o 51.º estado. Mas a reação de “raiva” que há um ano tomou conta de Otava anda agora a par de uma resposta mais organizada às pressões norte-americanas.

“Regatear já não funciona. Deixem-me ser direto. Estamos a meio de uma rutura, não de uma transição (…) Grandes potências começaram a utilizar a integração económica como armas, tarifas como alavancagem, infraestruturas financeiras como coerção, cadeias de abastecimento como vulnerabilidades”. Na sua intervenção no Fórum Económico Mundial em Davos, o primeiro-ministro canadiano não precisou de nomear diretamente o Presidente dos Estados Unidos para o atacar e a postura firme e crítica da política externa agressiva e expansionista de Trump valeu-lhe um aplauso em pé dos presentes.

Porém, Mark Carney não se ficou apenas pelas palavras firmes. Em menos de um ano de governação, o líder do Executivo de Otava procurou autonomizar o Canadá do seu principal parceiro económico e militar. Diversificou parcerias, olhando por exemplo para a China, aproximou-se da Europa nas duas dimensões — integra, por exemplo, a Coligação das Vontades, os países disponíveis para ajudar militarmente a Ucrânia, entre os quais não se conta os Estados Unidos — e, acima de tudo, fortaleceu a soberania militar canadiana, com grandes investimentos nas Forças Armadas e na Defesa.