Habituámo-nos ao ritual do inverno: o mesmo mar que enchia a praia dos Pescadores de areia, destapava cada vez mais as rochas na praia do Sul. Depois, era preciso retirar a areia de um lado, para os barcos poderem sair para o mar, e colocar areia no outro, para os banhistas poderem aproveitar o verão. Areia que vai e vem consoante a estação, as correntes e a intervenção humana, é um fenómeno nas praias da Ericeira, mas não é exclusivo, acontece em muitas outras praias do país.

“O transporte de sedimentos ocorre de forma perpendicular em relação à linha de costa”, diz Ruwan Sampath, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. No inverno, o mar agitado e as ondas maiores aumentam a erosão nas praias e levam a areia para depósitos na orla marítima. Depois, as ondas mais calmas de verão trazem a areia de volta à praia, explica o investigador no projeto Dunes – o Mar, a Areia e as Gentes. Ou assim deveria ser.

