O Liverpool tinha acabado de garantir a presença na terceira final da Liga dos Campeões em cinco anos. A eliminatória tinha sido difícil, com o Villarreal a esboçar uma reação já na segunda mão e a empatar as contas antes de os ingleses recordarem a Europa do porquê de terem seis troféus da Champions no museu. Jürgen Klopp saltou, gritou, abraçou jogadores. No primeiro momento que teve, enviou uma mensagem à mulher. Logo depois, enviou outra a dois nomes improváveis: Nathaniel Phillips e Rhys Williams.

“Enviei-lhes uma mensagem porque sem eles não estaríamos aqui. Lembro-me do último jogo da época passada e eles saíram de campo com a cabeça ligada, com cortes na cara… E isso foi mesmo um símbolo daquela fase. Apuramo-nos com uma perna, com um olho… Foi incrível. Foi uma temporada tão difícil. Espero que ninguém se esqueça do quanto lutámos para chegar aqui. Sentimos tudo aquilo, mentalmente. E os adeptos nunca deixaram de nos dizer que estávamos a jogar abaixo do exigido”, explicou o treinador alemão, em declarações à Sky Sports, depois do jogo decisivo nas meias-finais. A questão é que praticamente ninguém se lembra do quanto o Liverpool lutou para aqui chegar.

