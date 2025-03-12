As conversas antes do debate, os avanços e os recuos até à queda final

A recusa do “arranjinho” e o sinal de Medina

Foi uma espécie de ensaio do que haveria de acontecer mais tarde, mas aí já pela voz de Luís Montenegro. No plenário, logo no arranque do debate, o primeiro-ministro tornou público o trunfo que trazia para esta discussão: aceitaria suspender a moção de confiança, se o PS retirasse alguma pressão. Nessa altura, Hugo Soares ligou mesmo a Pedro Nuno Santos, pelo sistema interno de telefones do plenário, para perceber a vontade do secretário-geral do PS. O socialista manteve-se inamovível: tal como Alexandra Leitão já tinha dito, a retirada da moção de confiança era uma condição absoluta para o partido.

Na bancada socialista, alguns deputados admitiram ao Observador que quando ouviram o desafio do Governo chegaram a pensar que o PS poderia aproveitar para dar a ideia de ter disponibilidade para conversar. “Mostraria humildade”, comenta com o Observador um socialista. “Daria a ideia de disponibilidade”, acrescenta outro. Contudo, Pedro Nuno Santos não tinha esse plano em mente e manteve a sua posição até ao fim.

No final do debate, só apareceu uma voz desalinhada no grupo parlamentar socialista: Fernando Medina seguiu a orientação da bancada, mas disse que iria apresentar uma declaração de voto. É o instrumento normalmente utilizado pelos deputados quando têm de seguir a disciplina de voto mas não concordam totalmente com o que foi definido. O conteúdo dessa declaração só será conhecido mais tarde, mas, na última semana, no seu espaço de comentário no canal Now, o ex-ministro das Finanças e eterno adversário interno de Pedro Nuno vinha defendendo que se deveria fazer tudo por tudo para evitar eleições. É um primeiro sinal de distanciamento face ao atual secretário-geral do PS.

Voltando ao debate, o Governo foi desafiando sucessivamente o PS a repensar a posição, recebendo a mesma resposta invariavelmente: os socialistas — e os demais partidos da oposição — estavam indisponíveis para uma espécie de “comissão de inquérito privada”. O partido liderado por Pedro Nuno Santos chegou mesmo a argumentar que os esclarecimentos a que queria ter acesso deveriam ser dados não ao PS em concreto, mas aos portugueses – e não havia alternativa à comissão parlamentar de inquérito.

A ideia do Governo foi sendo modelada. Ao longo do debate, Montenegro pediria a Pedro Nuno Santos que lhe “escrevesse” quais as suas dúvidas ou que se “sentasse” com alguém do Governo para as esclarecer — o PS não chegou a enviar formalmente por escrito as questões que quer ver esclarecidas. Foi por esta altura que surgiu um dos momentos inusitados do debate: Hugo Soares apresentou um requerimento à mesa para que os trabalhos fossem interrompidos durante meia hora de forma a que Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos pudessem conversar.

Enquanto o debate decorria à frente de todos, os sociais-democratas iam preparando as bases da narrativa que iriam apresentar ao país: apesar de toda a disponibilidade demonstrada por Luís Montenegro, apesar de todos os esforços do Governo, apesar de toda a boa-vontade, diziam eles, Pedro Nuno Santos não saía do sítio. Na batalha da comunicação, a equipa de Montenegro julgava — e continua a julgar — que o Governo leva vantagem junto de quem realmente importa — os eleitores e não a bolha político-mediática. “Tem de ficar claro quem quer eleições“, notava um elemento do Executivo ainda a meio da tarde.

Por entre muita indignação da oposição, o requerimento foi chumbado pela oposição uma vez que, regimentalmente, não cabe ao líder parlamentar do PSD pedir um interrupção dos trabalhos para arranjar um encontro entre o primeiro-ministro e o líder da oposição — no limite, Hugo Soares podia pedir uma pausa para tentar chegar a um acordo com o grupo parlamentar socialista. Independentemente de todos os formalismos, o PS não cedia um centímetro: o pedido, afirmavam os socialistas, era uma “farsa” e uma maneira de envolver o partido num “arranjinho” que ninguém no país compreenderia.

Não seria isso a travar o Executivo. Para espanto geral, já perto do momento decisivo da votação da moção de confiança, o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, interveio para propor que se fizesse então uma comissão parlamentar de inquérito para cumprir os objetivos que o PS propôs mas apenas em 15 dias – um prazo que mereceu imediatamente protestos da bancada socialista e não só. O argumento do Governo era — e foi sempre até ao fim — o de que aquela CPI não se poderia arrastar no tempo sob pena de paralisar e degradar as instituições.

A comissão-relâmpago foi imediatamente rejeitada com o argumento de que não é o escrutinado quem tem o direito de definir os termos e os prazos desse escrutínio. Quando o debate se aproximava para o seu momento decisivo — a votação e o consequente chumbo da moção de confianaça —, o líder parlamentar do CDS, Paulo Núncio, tomou a palavra para pedir de forma potestativa (ou seja, obrigatória) o adiamento, por uma hora, do debate. Tinha chegado o momento mais dramático da tarde-noite.

A confusão invadiu o plenário. As bancadas da direita esvaziaram-se rapidamente e espalharam-se pelos corredores da Assembleia; à esquerda, Pedro Nuno Santos mantinha-se dentro do plenário, ora rodeado de alguns deputados do PS, ora agarrado ao telemóvel, de mão em frente da boca para que nada pudesse ser percebido. À sua volta alguns dirigentes socialistas. Os jornalistas mantiveram-se à porta do grupo parlamentar do PS. Quando finalmente saiu do plenário, Pedro Nuno fechou-se na sala da liderança parlamentar, onde foram entrando alguns elementos da direção. Todos se perguntavam se ainda seria possível evitar a crise política.