As duas horas a pé para ir treinar, as três cirurgias ao joelho e o funk: Rebeca Andrade, a ginasta que é ouro enquanto "viaja na maionese"

A saída de casa aos nove anos, a “Daianinha de Guarulhos” e as três cirurgias ao mesmo joelho

Guarulhos não é propriamente um sítio pequeno. É a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo, a 13.ª mais populosa de todo o Brasil e a cidade brasileira mais populosa que não é capital estatal. É conhecida por ser a cidade dos Mamonas Assassinas, a popular banda brasileira dos anos 90 que perdeu tragicamente a vida num acidente de aviação. Nos últimos anos, porém, tornou-se conhecida também por ser a cidade de Rebeca Andrade, a atleta brasileira mais medalhada de sempre em Jogos Olímpicos.

A ginasta é uma de oito irmãos e cresceu a assistir à mãe a acumular vários empregos para conseguir sustentar a família na sequência do divórcio do marido. Rebeca chegou à ginástica aos quatro anos, quando a tia começou a trabalhar no Ginásio Bonifácio Cardoso, em Guarulhos, e decidiu levá-la num dos dias. Começou a brincar com as raparigas que estavam inscritas no ginásio, enquanto a tia trabalhava, e acabou por dar nas vistas.

“A Rebeca chegou com a tia ao ginásio, toda tímida. Quando lhe pedi para dar um salto, vi logo um talento incrível, que precisava de ser lapidado. E foi isso que fizemos com ela”, contou recentemente Mónica dos Anjos, a primeira treinadora de Rebeca Andrade. Treinar de forma regular, porém, obrigava o orçamento familiar a incluir bilhetes diários para transportes públicos — um dinheiro que a família não tinha. Assim, nas semanas mais complicadas, os irmãos mais velhos comprometeram-se a caminhar com Rebeca até ao ginásio e de regresso a casa, num percurso a pé que demorava duas horas.