Há uma reflexão crítica que ocorre todos os anos pelo menos pelo 25 de Abril mas neste começo de quinquagésimo ano há mais razoes para nos debruçarmos sobre essa reflexão. Há muito quem sinta que o 25 de Abril ficou incompleto, imperfeito, está por cumprir (…) uns porque, em rigor, teriam preferido que não tivesse existido o 25 de Abril (…) e que o que veem como tendo sido o 24 de abril, em muitos dos seus traços globais, não existiu é um refazer da história”

A intervenção foi uma tentativa de colocar água na fervura — e durante a manhã tinha escaldado — num Parlamento com um fratura exposta de forma ainda mais visível numa cerimónia como a evocativa do 25 de Abril de 1974. O Presidente convocou todos para “uma reflexão crítica” à porta dos 50 anos da Revolução (daqui a um ano), apontando desgostosos de um lado e do outro: seja pela mudança de regime, seja pelas frustrações sobre o que o novo regime não concretizou. Começou pelos nostálgicos, avisando que é preciso “respeitar” quem se sentiu sem chão, mas também para advertir que “o tempo não volta para trás”. Foi mesmo radical ao acusar esta frente de querer “refazer a história” quando falam no tempo que antecedeu a Revolução, ou seja, no “24 de abril”.

Quem como eu pôde viver o fim do Império, aqui ou na lonjura desses impérios, e observar por fora e por dentro o fim da ditadura, sabe que a realidade era outra”

Não foi a primeira vez que Marcelo recorreu à sua própria biografia pessoal numa cerimónia destas, lembrando que também ele “viveu o fim do Império” e pôde “observar por dentro e por fora o fim da ditadura”. O seu pai, Baltazar Rebelo de Sousa, foi ministro de Marcello Caetano e governador de Moçambique e essa experiência serve aqui a Marcelo para comprovar na primeira pessoa que existia uma realidade que não chegava a ser pública, com Portugal cada vez mais isolado no plano internacional sobre a independência da Guiné Bissau, a “situação político-militar extremamente grave em Moçambique”, enfim, de “uma ditadura que estava exausta e que, ainda que no marcelismo, não tinha conseguido o mínimo de renovação”.

