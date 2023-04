Marcelo Rebelo de Sousa prepara-se para participar na sua oitava sessão solene do 25 de Abril. Numa altura em que o Presidente da República se tem desdobrado em recados à governação socialista e à (falta de) oposição, aguarda-se com grande expectativa o discurso do Presidente da República. Recorde o essencial das intervenções de Marcelo:

2016

O primeiro ano do mandato, pouco mais de um mês depois de tomar posse, Marcelo disse uma frase que hoje não repete: “Portugal não pode nem deve continuar a viver, sistematicamente, em campanha eleitoral. Exige estabilidade política, crucial para a estabilidade económica e social. O estar adquirida, finalmente, essa estabilidade é um sinal de pacificação democrática que deve reconfortar os Portugueses.” O país vinha de eleições (tinham sido 6 meses antes) e o Presidente não queria falar num poder que nos últimos tempos tem repetido sem pudor: a dissolução da Assembleia da República.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.